Бізнесмен і винахідник Ілон Маск планує відкрити кондитерську фабрику. Про це він повідомив у своєму Twitter увечері 5 травня. "Це буде неймовірно. Я супер-супер серйозно", - написав Маск.

В одній з наступних публікацій засновник SpaceX, Tesla та інших компаній спитав, з якою начинкою йому варто виготовляти цукерки. У відповідь користувачі поділилися своїми вподобаннями, при цьому однією з найоригінальніших пропозицій стали льодяники з логотипом Tesla і начинка у вигляді каміння з Марсу.

Заочна суперечка Маска з очільником Berkshire Hathaway

Ідея створення кондитерської фабрики пролунала у контексті заочної суперечки Маска з главою американської корпорації Berkshire Hathaway Ворреном Баффетом. Все почалося з того, що на зібранні акціонерів Tesla Маск розкритикував ідею "економічного рову", яка була запроваджена в Berkshire Hathaway і означає тривалу конкурентну перевагу, яка дозволяє фірмі заробляти набагато більше, ніж у середньому по сегменту.

У відповідь Баффет зазначив, що багато компаній користуються цією моделлю, наприклад, кондитерська фірма, яка належить Berkshire, і висловив сумнів, що Маск захоче конкурувати у цій галузі. Саме тоді мільярдер Маск і заявив про намір відкрити фабрику цукерок. В одній з наступних публікацій у Twitter він написав, що "збудує рів і заповнить його цукерками".

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