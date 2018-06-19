Ілон Маск заявив про саботаж у Tesla

Засновник Tesla Ілон Маск заявив про виявлення саботажника у компанії. Він розіслав співробітникам листа, в якому звинуватив одного з працівників компанії в "масштабному і руйнівному саботажі", повідомив у понеділок, 18 червня, американський канал CNBC.

У листі Маска йдеться, що один зі співробітників зламав систему управління виробництвом Tesla, зіпсував програмний код та передав великий обсяг інформації третім особам. Маск не назвав ім'я співробітника, але зазначив, що той почав займатися саботажем після того, як "не отримав підвищення, якого хотів".

В іншому листі Маск повідомив про пожежу на виробничій лінії компанії, яку назвав "дивним інцидентом, який було важко пояснити". Він натякнув, що пожежа спалахнула невипадково. Він також закликав співробітників повідомляти про всі підозрілі випадки, свідками яких вони можуть стати.

Компанія проводить розслідування інциденту. "Нам треба з'ясувати, чи він діяв самостійно або з іншими в Tesla, та чи співпрацював він з кимось за межами компанії", - зазначив Маск. Він додав, що є чимало компаній, які прагнуть смерті Tesla.

Нагадаємо, що в березні Tesla заявила, що відкликає 123 тисячі електромобілів марки Model S в усьому світі. Причина пов'язана з деталями гідропідсилювача керма, які можуть зазнати корозії.

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