 Ілон Маск заявив про саботаж у Tesla | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2018

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Новини

Ілон Маск заявив про саботаж у Tesla

Засновник виробника електромобілів Tesla Ілон Маск повідомив своїм співробітникам про саботажника, який передавав інформацію іншим. Компанія шукає, чи були в нього спільники.

Ілон Маск повідомив про саботажника в Tesla

Ілон Маск повідомив про саботажника в Tesla (фото з архіву)

Засновник Tesla Ілон Маск заявив про виявлення саботажника у компанії. Він розіслав співробітникам листа, в якому звинуватив одного з працівників компанії в "масштабному і руйнівному саботажі", повідомив у понеділок, 18 червня, американський канал CNBC.

У листі Маска йдеться, що один зі співробітників зламав систему управління виробництвом Tesla, зіпсував програмний код та передав великий обсяг інформації третім особам. Маск не назвав ім'я співробітника, але зазначив, що той почав займатися саботажем після того, як "не отримав підвищення, якого хотів".

DW.COM

Наймастабніше відкликання автомобілів в історії Tesla пов'язане з потенційною корозією болтів у гідропідсилювачі керма. Воно стосується власників електромобіля Model S, які мешкають у холодному кліматі. (30.03.2018)

Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск висунув ідею відкрити фабрику цукерок у контексті заочної суперечки з главою корпорації Berkshire Hathaway Ворреном Баффетом. (06.05.2018)

В іншому листі Маск повідомив про пожежу на виробничій лінії компанії, яку назвав "дивним інцидентом, який було важко пояснити". Він натякнув, що пожежа спалахнула невипадково. Він також закликав співробітників повідомляти про всі підозрілі випадки, свідками яких вони можуть стати.

Компанія проводить розслідування інциденту. "Нам треба з'ясувати, чи він діяв самостійно або з іншими в Tesla, та чи співпрацював він з кимось за межами компанії", - зазначив Маск. Він додав, що є чимало компаній, які прагнуть смерті Tesla.

Нагадаємо, що в березні Tesla заявила, що відкликає 123 тисячі електромобілів марки Model S в усьому світі. Причина пов'язана з деталями гідропідсилювача керма, які можуть зазнати корозії.

  • Falcon Heavy під час старту з мису Канаверал 6 лютого 2018

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    Ракета Falcon Heavy компанії Ілона Маска SpaceX - найпотужніший з існуючих космічних апаратів, здатний вивести на навколоземну орбіту до 63 тонн вантажу, а на орбіту Марса - до 16 тонн. У Falcon Heavy - три розгінні блоки від Falcon 9: всі вони технічно здатні повернутися на Землю. Запуск такої ракети коштує від 80 до 120 млн доларів, залежно від маси вантажу.

  • Старт Falcon Heavy з мису Канаверал, 6 лютого 2018

    Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

    Форс-мажорні обставини

    Перший старт Falcon Heavy - 6 лютого 2018 року - відклали на кілька годин. Процес запуску з легендарної платформи LC 39-A, з якої в 1969 році відправився на Місяць "Apollo-11", транслювали наживо. Два розгінних блоки Falcon Heavy вдалося успішно посадити. Центральний же прискорювач розбився під час посадки на платформу в океані.

  • Вишнева Tesla Roadster Ілона Маска готується до польоту на Falcon Heavy

    Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

    Tesla летить у космос

    Щоб не ризикувати корисним вантажем, на борт супер-ракети помістили особистий автомобіль Ілона Маска - вишневу Tesla Roadster. Її, за словами Маска, спеціально підготували до польоту й протестували в космічних умовах. В українському сегменті соцмереж про цей запуск жартують: Ілон Маск офіційно відправив Tesla в космос раніше, ніж в Україну.

  • Вишнева Tesla Roadster із Starman за кермом на земній орбіті

    Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

    Starman за кермом Tesla

    За кермо Tesla Roadster інженери SpaceX посадили манекен: Starman в ефектному білому скафандрі "слухатиме" в польоті композиції Девіда Боуї - Life on Mars і Space Oddity.

  • Starman за кермом вишневої Tesla у космосі

    Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

    Don't panic!

    Tesla із Starman - не єдиний "спецефект" запуску Falcon Heavy: під час трансляції стало відомо, що до автомобіля поклали книгу Дугласа Адамса "Путівник по Галактиці для космотуристів", табличку "Don't panic!" ("Не панікуй"), рушника, пристрій Arch, а також кілька романів Айзека Азімова. Зробили це, за словами Маска, щоби зберегти людські знання на випадок міжпланетних подорожей.

  • Старт Falcon Heavy 6 лютого 2018 року

    Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

    Конкурент NASA?

    Наразі SpaceX - серед найуспішніших космічних компаній світу. За словами експертів, вдале тестування Falcon Heavy дозволить суттєво знизити вартість польотів і виводити на орбіту значно важчі супутники. Водночас, обіцяних раніше пілотоних запусків Falcon Heavy - не буде.

  • Концепт BFR, який доставлятиме людей на Марс

    Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy

    Майбутнє: "Big Fucking Rocket"

    У вересні 2017 Маск презентував нову розробку SpaceX, яка має використовуватися вже не як космічна вантажівка, а засіб для подорожей на Місяць та Марс - Big Falcon Rocket (BFR), яку під час її презентації Ілон Маск жартома розшифрував як "Big Fucking Rocket". Поки що інженери SpaceX виготовили лише паливний бак до цього апарата, хоча відправити людину на Марс Маск пообіцяв уже в 2024 році.

    Автор: Ганна Бєднова


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