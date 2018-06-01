Із Ноєром, але без Сане: Лев визначився із заявкою збірної Німеччини

Тренер чинних чемпіонів світу з футболу - збірної Німеччини - Йоахім Лев (Joachim Löw) у понеділок, 4 червня, оприлюднив фінальну заявку на Чемпіонат світу в Росії, що пройде з 14 червня по 15 липня.

Після оприлюднення попередньої заявки з 27-ми гравців тренер повинен був визначитися з чотирма футболістами, які змушені будуть залишити команду. Такими стали воротар Бернд Лено (Bernd Leno), а також польові гравці Йонатан Та (Jonathan Tah), Нільс Петерсен (Nils Petersen) та Лерой Сане (Leroy Sane). Невнесення імені останнього до заявки стало певною сенсацією, адже Сане провів дуже хороший сезон у складі чемпіона Англії, "Манчестер Сіті".

"Звісно, у житті тренера збірної є значно кращі дні в житті, ніж коли ти маєш відправляти додому чотирьох таких хороших гравців", - зазначив Лев після оприлюднення імен тих, хто не поїде з командою до Росії, цитує агентство SID.

До заявки натомість потрапив голкіпер "Баварії", капітан збірної Мануель Ноєр (Manuel Neuer), який майже весь сезон не грав через травму. Очікується, що він буде основним голкіпером німців на чемпіонаті. Також до заявки окрім Ноєра потрапили воротарі Марк-Андре тер Стеген (Marc-Andre ter Stegen) та Кевін Трапп (Kevin Trapp). Із захисників Лев бере із собою до Росії Жерома Боатенга (Jerome Boateng), Маттіаса Ґінтера (Matthias Ginter), Йонаса Гектора (Jonas Hector), Матса Гуммельса (Mats Hummels), Йошуа Кімміха (Joshua Kimmich), Марвіна Пляттенгардта (Marvin Plattenhardt), Антоніо Рюдіґера (Antonio Rüdiger) та Нікласа Зюле (Niklas Süle).

Серед гравців півзахисту та атаки у заявці: Юліан Брандт (Julian Brandt), Юліан Дракслер (Julian Draxler), Маріо Ґомес (Mario Gomez), Ілкай Ґюндоґан (Ilkay Gündogan), Леон Ґорецка (Leon Goretzka), Самі Хедіра (Sami Khedira), Тоні Кроос (Toni Kroos), Томас Мюллер (Thomas Müller), Месут Езіл (Mesut Özil), Себастіан Руді (Sebastian Rudy), Марко Ройс (Marco Reus) та Тімо Вернер (Timo Werner).

Нагадаємо, фінальна стадія Чемпіонату світу з футболу 2018 відбудеться з 14 червня по 15 липня в Росії. В Європі неодноразово лунали заклики до бойкоту світового футбольного форуму політиками та урядовцями.

Збірна Німеччини спробує захистити в Росії свій титул, який вона виборола чотири роки тому в Бразилії.

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