 Із Ноєром, але без Сане: Лев визначився із заявкою збірної Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2018

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Новини

Із Ноєром, але без Сане: Лев визначився із заявкою збірної Німеччини

Тренерові збірної ФРН довелося залишити чотирьох гравців за бортом. Неочікувано до заявки не увійшов Лерой Сане.

Йоахім Лев (у центрі) та гравці німецької збірної на тренуванні

Йоахім Лев (у центрі) та гравці німецької збірної на тренуванні

Тренер чинних чемпіонів світу з футболу - збірної Німеччини - Йоахім Лев (Joachim Löw) у понеділок, 4 червня, оприлюднив фінальну заявку на Чемпіонат світу в Росії, що пройде з 14 червня по 15 липня.

Після оприлюднення попередньої заявки з 27-ми гравців тренер повинен був визначитися з чотирма футболістами, які змушені будуть залишити команду. Такими стали воротар Бернд Лено (Bernd Leno), а також польові гравці Йонатан Та (Jonathan Tah), Нільс Петерсен (Nils Petersen) та Лерой Сане (Leroy Sane). Невнесення імені останнього до заявки стало певною сенсацією, адже Сане провів дуже хороший сезон у складі чемпіона Англії,  "Манчестер Сіті".

DW.COM

Звісно, в Росії багато що заслуговує на критику. І все ж, бойкот Чемпіонату світу з футболу був би докорінно неправильним, вважає депутат Європарламенту від соціал-демократів Кнут Флекенштайн.

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Враження фанатів поділяє міжнародна преса: німецька збірна подарувала світу неймовірний футбольний вечір. Сторінки газет переповнені здивуванням та захопленням у середу, 9 липня. (09.07.2014)

"Звісно, у житті тренера збірної є значно кращі дні в житті, ніж коли ти маєш відправляти додому чотирьох таких хороших гравців", - зазначив Лев після оприлюднення імен тих, хто не поїде з командою до Росії, цитує агентство SID.

До заявки натомість потрапив голкіпер "Баварії", капітан збірної Мануель Ноєр (Manuel Neuer), який майже весь сезон не грав через травму. Очікується, що він буде основним голкіпером німців на чемпіонаті. Також до заявки окрім Ноєра потрапили воротарі Марк-Андре тер Стеген (Marc-Andre ter Stegen) та Кевін Трапп (Kevin Trapp). Із захисників Лев бере із собою до Росії Жерома Боатенга (Jerome Boateng), Маттіаса Ґінтера (Matthias Ginter), Йонаса Гектора (Jonas Hector), Матса Гуммельса (Mats Hummels), Йошуа Кімміха (Joshua Kimmich), Марвіна Пляттенгардта (Marvin Plattenhardt), Антоніо Рюдіґера (Antonio Rüdiger) та Нікласа Зюле (Niklas Süle).

Серед гравців півзахисту та атаки у заявці: Юліан Брандт (Julian Brandt), Юліан Дракслер (Julian Draxler), Маріо Ґомес (Mario Gomez), Ілкай Ґюндоґан (Ilkay Gündogan), Леон Ґорецка (Leon Goretzka), Самі Хедіра (Sami Khedira), Тоні Кроос (Toni Kroos), Томас Мюллер (Thomas Müller), Месут Езіл (Mesut Özil), Себастіан Руді (Sebastian Rudy), Марко Ройс (Marco Reus) та Тімо Вернер (Timo Werner).

Нагадаємо, фінальна стадія Чемпіонату світу з футболу 2018 відбудеться з 14 червня по 15 липня в Росії. В Європі неодноразово лунали заклики до бойкоту світового футбольного форуму політиками та урядовцями.

Збірна Німеччини спробує захистити в Росії свій титул, який вона виборола чотири роки тому в Бразилії. 

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5 причин, чому Німеччина виграє Чемпіонат світу з футболу 2018 року (01.12.2017)

    

  • На стадіоні Маракана в Ріо-де-Жанейро у Бразилії німецька збірна з футболу перемогла у поєдинку з Аргентиною з рахунком 1:0. Основний час матчу завершився нічиєю. Рахунок відкрився лише у другій половині додаткового часу.

    Німеччина проти Аргентини: як це було

    Німеччина - Аргентина 1:0

    На стадіоні "Маракана" в Ріо-де-Жанейро у Бразилії німецька збірна з футболу перемогла у поєдинку з Аргентиною з рахунком 1:0. Основний час матчу завершився нічиєю. Рахунок відкрився лише у другій половині додаткового часу.

  • Єдиний і вирішальний гол збірної Німеччини в аргентинські ворота у фінальному матчі ЧС-2014 забив футболіст німецької збірної Маріо Ґеце на 113-й хвилині матчу у додатковий час.

    Німеччина проти Аргентини: як це було

    Супер-Маріо

    У фінальному матчі ЧС-2014 єдиний і вирішальний гол збірної Німеччини в аргентинські ворота забив футболіст німецької збірної Маріо Ґеце на 113-й хвилині матчу в додатковий час.

  • Після матчу у Ріо-де-Жанейро приз найкращого воротаря Чемпіонату світу-2014 - Золоту рукавицю - отримав німецький футболіст Мануель Ноєр. Нагороду найкращого гравця Мундіалю - Золотий м’яч - присвоїли, незважаючи на провал у фіналі, аргентинцеві Ліонелю Мессі.

    Німеччина проти Аргентини: як це було

    Мессі став найкращим гравцем ЧС-2014, попри поразку Аргентини

    Після матчу в Ріо-де-Жанейро приз найкращого воротаря Чемпіонату світу-2014 - "Золоту рукавицю" - отримав німецький футболіст Мануель Ноєр (на фото ліворуч). Нагороду найкращого гравця мундіалю - "Золотий м’яч" - присвоїли, незважаючи на провал у фіналі, аргентинцеві Ліонелю Мессі.

  • Канцлерка Німеччини Анґела Меркель та президент ФРН Йоахім Ґаук, котрі були присутні на грі у Ріо-де-Жанейро, особисто привітали й обійняли кожного гравця німецької збірної після перемоги над командою Аргентини.

    Німеччина проти Аргентини: як це було

    Меркель та Ґаук не стримували емоцій

    Канцлерка Німеччини Анґела Меркель та президент ФРН Йоахім Ґаук, які були присутні на грі у Ріо-де-Жанейро, особисто привітали й обійняли кожного гравця німецької збірної після перемоги над командою Аргентини.

  • Збірна Німеччини утретє зіграла у фіналі із Аргентиною на Чемпіонаті світу. Іще 1986 року Дієго Марадона домінував у фінальній грі турніру між двома командами. Незважаючи на зарахований гол, забитий рукою, який потім охрестили рукою Бога, Марадону обрали найкращим гравцем чемпіонату за п'ять м'ячів, забитих у турнірі.

    Німеччина проти Аргентини: як це було

    Коли "Ель Дієго" був королем

    Уперше збірна Німеччини зустрілась з Аргентиною у фіналі Чемпіонату світу 1986 року. Тоді під час матчу домінував Дієго Марадона. Незважаючи на зарахований гол, забитий рукою, який потім охрестили "рукою Бога", Марадону обрали найкращим гравцем чемпіонату за п'ять м'ячів, забитих у турнірі.

  • Фінал 1990 року став зірковою годиною німецького захисника Ґідо Бухвальда. Маючи завдання опікуватися на полі аргентинцем Дієго Марадоною, він став одним із найкращих гравців німецької збірної всіх часів. Після того, як аргентинці переграли німців у фіналі ЧС-1986, Бухвальд цього разу просто-таки ніби прилип до аргентинця на полі. Слідкуючи за грою, його навіть прозвали Дієго.

    Німеччина проти Аргентини: як це було

    Ґідо "Дієго" Бухвальд

    Фінал 1990 року став зірковою годиною німецького захисника Ґідо Бухвальда. Маючи завдання "опікуватися" на полі аргентинцем Дієго Марадоною, він став одним із найкращих гравців німецької збірної всіх часів. Після того, як аргентинці переграли німців у фіналі ЧС-1986, Бухвальд цього разу просто-таки ніби прилип до аргентинця на полі. Слідкуючи за грою, його навіть прозвали "Дієго".

  • Перемога на чемпіонаті світу 1990 року дісталася Західній Німеччині завдяки лише одному голу, забитому з пенальті. Захисник німців Андреас Бреме вивів команду вперед, забивши гол у ворота аргентинців за 5 хвилин до завершення основного часу. Це був третій чемпіонат, який виграла німецька збірна. Першу перемогу німці здобули 1954 року в Аргентині, а 1974 - у себе вдома, у Західній Німеччині.

    Німеччина проти Аргентини: як це було

    Бреме забезпечив німцям перемогу

    Перемога на чемпіонаті світу 1990 року дісталася Західній Німеччині завдяки лише одному голу, забитому з пенальті. Захисник німців Андреас Бреме вивів команду вперед, забивши гол у ворота аргентинців за 5 хвилин до завершення основного часу. Це був третій чемпіонат, який виграла німецька збірна. Першу перемогу німці здобули 1954 року в Аргентині, а 1974 - у себе вдома, у Західній Німеччині.

  • Матч з Німеччиною на Чемпіонаті світу 1990 року закінчився поразкою Аргентини. Попри зусилля зіркового Марадони перемогу команді здобути не вдалось. Вболівальники навіть звинувачували рефері у необ’єктивності. Ель Дієго був у розпачі. На врученні медалей футболіст відмовився потиснути руку президентові ФІФА.

    Німеччина проти Аргентини: як це було

    Аргентина поступилась німцям попри зусилля Марадони

    Матч з Німеччиною на Чемпіонаті світу 1990 року закінчився поразкою Аргентини. Попри зусилля зіркового Марадони перемогу команді здобути не вдалось. Вболівальники навіть звинувачували рефері у необ’єктивності. "Ель Дієго" був у розпачі. На врученні медалей футболіст відмовився потиснути руку президентові ФІФА.

  • На ЧС-2006 у матчі з Аргентиною воротар німецької збірної Єнс Леманн став героєм серії пенальті за допомогою... шпаргалки. Перед ударами суперника він витягав зі шкарпетки папірець з нотатками, куди імовірно битимуть пенальті аргентинські футболісти. Згодом цей зім'ятий клаптик паперу пішов з молотка на аукціоні за один мільйон євро.

    Німеччина проти Аргентини: як це було

    Єнс Леманн - герой серії пенальті проти Аргентини на ЧС-2006

    На ЧС-2006 у матчі з Аргентиною воротар німецької збірної Єнс Леманн став героєм серії пенальті за допомогою... шпаргалки. Перед ударами суперника він витягав зі шкарпетки папірець з нотатками, куди імовірно битимуть пенальті аргентинські футболісти. Згодом цей зім'ятий клаптик паперу пішов з молотка на аукціоні за один мільйон євро.

  • А футбольне протистояння Німеччини та Аргентини у чвертьфіналі ЧС-2010 багатьом вболівальникам запам'ятається надовго. Томас Мюллер влучив по воротах аргентинців першим. За ним подвійна порція голів від Мирослава Клозе, а на додаток рідкісне влучення Арне Фридриха. Марадоні, який на той час був тренером збірної Аргентини, довелося змиритися з новою поразкою німцям.

    Німеччина проти Аргентини: як це було

    Чотири зірки в Південній Африці

    А футбольне протистояння Німеччини та Аргентини у чвертьфіналі ЧС-2010 багатьом вболівальникам запам'ятається надовго. Томас Мюллер влучив по воротах аргентинців першим. За ним подвійна порція голів від Мирослава Клозе, а на додаток рідкісне влучення Арне Фридриха. Марадоні, який на той час був тренером збірної Аргентини, довелося змиритися з новою поразкою німцям.

  • 2014 року Німеччина здобула Кубок світу ФІФА вчетверте. Раніше збірна ФРН тричі ставала чемпіоном світу з футболу - у 1954, 1974 та 1990 роках.

    Німеччина проти Аргентини: як це було

    Четвертий Кубок світу збірної ФРН

    2014 року Німеччина здобула Кубок світу ФІФА вчетверте. Раніше збірна ФРН ставала чемпіоном світу з футболу - в 1954, 1974 та 1990 роках.

    Автор: Р. Дунбар, Д. Білик, К. Іванова, І. Завгородня


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Чи загрожує Росії бойкот Чемпіонату світу з футболу (28.03.2017)

DW.COM

Німеччина проти Аргентини: як це було

Німеччина втретє зустрілась з Аргентиною у фіналі ЧС з футболу. Гра завершилась перемогою німецької збірної з рахунком 1:0. Наводимо кілька фактів, які відзначили протистояння двох команд також на попередніх першостях. (14.07.2014)  

Аудіо й відео до теми

5 причин, чому Німеччина виграє Чемпіонат світу з футболу 2018 року (01.12.2017)  

Чи загрожує Росії бойкот Чемпіонату світу з футболу (28.03.2017)  

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