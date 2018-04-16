Ізраїлю 70 років: тріумф чи катастрофа? (фотогалерея)

Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

Спроба сказати несказане

Голокост накладає свій відбиток на німецько-ізраїльські відносини і сьогодні. У лютому 2000 року тодішній президент ФРН Йоганнес Рау (Johannes Rau) виступив у Кнесеті німецькою мовою. Мова колишніх кривдників у ізраїльському парламенті - величезний виклик для обох сторін, перш за все для нащадків жертв. Але це ще один крок до зближення.