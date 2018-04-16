Ізраїлю 70 років: тріумф чи катастрофа? (фотогалерея)

70 років тому засновано Ізраїль. Після Голокосту проголошення державності стало для євреїв переломним моментом, який дозволив поглянути у багатообіцяюче майбутнє.
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