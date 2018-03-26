Ізраїль призупинив угоду щодо релокації африканських мігрантів

Ізраїль відклав виконання угоди з офісом Уповноваженого ООН у справах біженців щодо долі 16 тисяч африканських прохачів притулку, що була досягнута напередодні. Через кілька годин після її оприлюднення прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив на своїй сторінці в Facebook, що виконання угоди було призупинено для перегляду.

Підписана угода була широко розкритикована в ізраїльських ЗМІ та соцмедіа, оскільки передбачала вислання з країни лише половини мігрантів. Особливо незадоволені були жителі бідних районів Тель-Авіва, оскільки там поселилося багато мігрантів, повідомляє агенція Reuters. "Я уважно ставлюся до вас, особливо до мешканців півдня Тель-Авіва. Тим часом я призупиняю реалізацію угоди й після того, як я зустрінусь з місцевими представниками, займусь її переглядом", - повідомив Нетаньяху.

Згідно з угодою, Ізраїль мав вислати африканських біженців в західні країни, зокрема, в Італію, Канаду та Німеччину. Згідно з попереднім планом, Ізраїль хотів депортувати біженців назад до країн Африки, виплативши їм по 3,5 тисячі доларів та оплативши авіаквитки.

Нагадаємо, що Ізраїль розглядає біженців з країн Африки, передусім із Судану та Еритреї, як нелегальних мігрантів. Прохання про притулок, які надходять від громадян цих країн, задовольняють надзвичайно рідко. Наприкінці березня в Тель-Авіві пройшли масові демонстрації проти планів уряду Ізраїлю депортувати з країни шукачів притулку. Згідно з даними міністерства внутрішніх справ Ізраїлю, в країні перебуває 42 тисячі африканських мігрантів. 39 тисяч із них походять з Судану та Еритреї.