 Ізраїль офіційно визнав знищення сирійського ядерного об′єкта | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2018
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Новини

Ізраїль офіційно визнав знищення сирійського ядерного об'єкта

Ізраїль розсекретив інформацію про бомбовий удар по ядерному об'єкту поблизу міста Дейр-ез-Зор в сирійській пустелі восени 2007 року.

Ізраїль визнав знищення сирійського ядерного реактора

Руїни знищеного 2007 року сирійського ядерного об'єкта

Ізраїльські військові вперше офіційно визнали свою відповідальність за знищення ядерного об'єкта в 2007 році на північному сході Сирії. Міноборони Ізраїлю в середу, 21 березня, повідомило, що військово-повітряні сили Ізраїлю в вересні 2007 року розбомбили "ядерний реактор в Сирії, що перебував у стадії будівництва" поблизу міста Дейр-ез-Зор, цитує інформагенція dpa.

За даними військових Ізраїлю, об'єкт створювався за допомогою північнокорейських фахівців, а до введення реактора в експлуатацію лишалися лічені тижні. Сирійська влада, хоч офіційно всіляко заперечувала наявність такого реактора, планувала отримувати за його допомогою плутоній, з якого можна виготовити ядерну зброю, наголошують ізраїльські військові.

У ніч з 5 на 6 вересня 2007 року ізраїльські бойові літаки F-15 та F-16 змогли проникнути в повітряний простір Сирії через Туреччину та скинути бомби на об'єкт, знищивши реактор. Зазначається, що ізраїльські спецслужби ще 2004 року перевіряли інформацію про спорудження сирійцями реактора. Удар по сирійській території в керівництві армії Ізраїлю мотивують рішучою налаштованістю не допустити створення "можливостей, що потенційно загрожують" існуванню держави Ізраїль. Міністр оборони країни Авігдор Ліберман, коментуючи повідомлення, зазначив, що руйнування реактора в Сирії було меседжем на адресу "ворогів Ізраїлю".

Під час збройного протистояння в Сирії територію поблизу міста Дейр-ез-Зор довгий час тримало під своїм контролем терористичне угруповання "Ісламська держава".
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