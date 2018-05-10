 Ізраїль заявив, що відповів на ракетну атаку на Голанських висотах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2018
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Новини

Ізраїль заявив, що відповів на ракетну атаку на Голанських висотах

Ізраїль повідомив, що обстріляв іранські позиції в Сирії. Як заявила ізраїльська армія, перед цим іранські сили із Сирії здійснили ракетний удар по її позиціях на Голанських висотах.

Ізраїльські танки на Голанських висотах

Ізраїльські танки на Голанських висотах

Ізраїльські військові повідомили про те, що в ніч на четвер, 10 травня, обстріляли іранські позиції у Сирії, а також військові об'єкти, передає агенція AP. За цими даними, це стало відповіддю на ракетний удар по ряду армійських позицій Ізраїлю на Голанських висотах, здійснений іранськими силами "Аль-Кудс". "Армія розглядає цей інцидент як вкрай серйозний і продовжує підтримувати готовність до великої кількості можливих сценаріїв", - заявив речник ізраїльської армії Джонатан Конрікус.

Ізраїльська армія заявила, що ВПС завдали ударів по військових позиціях в Сирії в районі Хан-Арнаба і у міста Ель-Баас (провінція Ель-Кунейтра за 40 кілометрів від Дамаска), розташованих біля підніжжя Голанських висот. Сирійська державна агенція SANA повідомила, що ізраїльські ракети влучили у декілька складів боєприпасів та військових об'єктів. 

За кілька годин до цього, як заявили ізраїльські військові, з "Аль-Кудс" по району, контрольованому армією Ізраїлю, було випущено 20 ракет. Частина з них була перехоплена системою ППО "Залізний купол" на Голанах.

За даними ізраїльської армії, ракетний обстріл її позицій на Голанах був здійснений іранськими силами з території Сирії. Військовий підрозділ спецпризначенців іранського Корпусу вартових ісламської революції "Аль-Кудс" веде бойові дії в Сирії на боці урядових військ.

DW.COM

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Як повідомлялося, напередодні було скоєно ракетний удар по околицях Дамаска. За даними сирійської державної агенції SANA, удар було завдано Ізраїлем. Його ціллю були склади зброї, розташовані на півдні від Дамаска в районі Кісва, які начебто належать іранському Корпусу вартових ісламської революції. 

Від початку сирійського конфлікту в 2011 році повітряні сили Ізраїлю здійснили близько сотні обстрілів об'єктів та іранських позицій у Сирії. Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман раніше застерігав Іран від довготривалої військової присутності в Сирії та заявив, що Ізраїль не дозволить Ірану закріпитися в цій країні.
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