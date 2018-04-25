Ізраїль закидає Ірану приховування розробок ядерної зброї

Ізраїльська розвідка виявила інформацію про таємну ядерну програму Ірану. Про це в понеділок, 30 квітня, в прямому ефірі заявив ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху. Він зазначив, що Ізраїль може пред'явити "нові і переконливі докази" того, що Іран приховував свої ядерні амбіції. Ця інформація міститься у 55 тисячах файлів та 183 компакт-дисках, що були виявлені.

"Іранські лідери неодноразово заперечували, що коли-небудь мали ядерну зброю. Сьогодні я тут, щоб розповісти вам одну річ: Іран брехав", - заявив Нетаньяху. За його словами, країна на найвищому рівні планувала розбудовувати ядерну зброю. Нетаньяху також додав, що Білий дім має зробити "правильні речі" щодо ядерної програми Ірану. Він висловив готовність передати зібрані ізраїльськими спецслужбами дані представникам інших країн та МАГАТЕ.

Представники Ірану відкидають звинувачення ізраїльського прем'єра. Речник уряду ФРН, у свою чергу, заявив, що Німеччина детально проаналізує отриману від Ізраїлю інформацію.

Нагадаємо, укладена влітку 2015 року ядерна угода Ірану передбачає дозвіл на мирне використання Іраном ядерної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Іран з одного боку та США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - з другого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежує свою ядерну програму в обмін на скасування економічних санкцій.

У лютому цього року Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у своєму щоквартальному звіті, підтвердило, що Іран не перевищував обмежень на свої запаси низькозбагаченого урану та важкої води і не збагачував уран вище допустимого рівня. Також країна дотримується обмеження щодо кількості центрифуг для збагачення урану - їх може бути не більше 5060.

Президент США Дональд Трамп жорстко критикує ядерну угоду з Іраном. На його думку, Іран порушує "дух" угоди. До 12 травня Трамп має вирішити, чи США й надалі призупиняють дію санкцій проти Ірану за умовами ядерної угоди. Це рішення фактично визначить подальшу участь США в угоді.