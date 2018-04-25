 Ізраїль закидає Ірану наявність таємних ядерних об′єктів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2018
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Новини

Ізраїль закидає Ірану наявність таємних ядерних об'єктів

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про виявлення іранських архівів, які свідчать про те, що країна приховує ядерні об’єкти. Він звинуватив керівництво Ірану в брехні щодо своєї ядерної програми.

Нетаньяху звинуватив Іран у брехні щодо ядерної програми

Нетаньяху звинуватив Іран у брехні щодо ядерної програми

Ізраїльська розвідка виявила інформацію про таємну ядерну програму Ірану. Про це в понеділок, 30 квітня, в прямому ефірі заявив ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху. Він зазначив, що Ізраїль може пред'явити "нові і переконливі докази" того, що Іран приховує ядерну зброю. Ця інформація міститься у 55 тисячах файлів та 183 компакт-дисках, що були виявлені.

"Іранські лідери неодноразово заперечували, що коли-небудь мали ядерну зброю. Сьогодні я тут, щоб розповісти вам одну річ: Іран брехав", - заявив Нетаньяху.

Прем’єр Ізраїлю також зазначив, що Іран весь цей час зберігав і покращував ядерні технології. За його словами, країна на найвищому рівні планувала надалі розбудовувати ядерну зброю. Нетаньяху також додав, що Білий дім має зробити "правильні речі" щодо ядерної програми Ірану.

Нагадаємо, укладена влітку 2015 року ядерна угода Ірану передбачає дозвіл на мирне використання Іраном ядерної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Іран з одного боку та США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - з другого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежує свою ядерну програму в обмін на скасування економічних санкцій.

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У відповідь на намір США вийти з Іранської ядерної угоди, в Тегерані також заявили, що не будуть її виконувати без економічної доцільності. (28.04.2018)

У лютому цього року Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у своєму щоквартальному звіті, підтвердило, що Іран не перевищував обмежень на свої запаси низькозбагаченого урану та важкої води і не збагачував уран вище допустимого рівня. Також країна дотримується обмеження щодо кількості центрифуг для збагачення урану - їх може бути не більше 5060.

Президент США Дональд Трамп жорстко критикує ядерну угоду з Іраном. На його думку, Іран порушує "дух" угоди. До 12 травня Трамп має вирішити, чи США й надалі призупиняють дію санкцій проти Ірану за умовами ядерної угоди. Це рішення фактично визначить подальшу участь США в угоді.
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