 Ізраїль відмовився від угоди про переселення африканських мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2018
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Новини

Ізраїль відмовився від угоди про переселення африканських мігрантів

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вирішив відмовитися від угоди щодо переселення африканських мігрантів у країни Заходу.

Акція протесту африканських біженців проти вислання з Ізраїлю

Акція протесту африканських біженців проти вислання з Ізраїлю

Ізраїль у вівторок, 3 квітня, вирішив відмовитися від угоди з офісом Уповноваженого ООН у справах біженців щодо долі 16 тисяч африканських прохачів притулку, що була досягнута напередодні. "Я уважно вислухав численні коментарі щодо угоди. Як результат, після зважування всіх переваг та недоліків я вирішив скасувати угоду", - заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Ще 2 квітня, лише через кілька годин після її оприлюднення, Нетаньяху повідомив на своїй сторінці в Facebook про призупинення виконання угоди.

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Влада Ізраїлю планує депортацію від 15 до 20 тисяч біженців з Еритреї та Судану. У разі добровільного виїзду біженцям буде надано грошову допомогу. (04.02.2018)

Ізраїль і ООН досягли згоди щодо передачі 16 тисяч біженців, переважно з Судану та Еритреї, країнам Заходу. Серед них Італія, Німеччина та Канада. (02.04.2018)

Підписана угода була широко розкритикована в ізраїльських ЗМІ та соцмедіа, оскільки передбачала вислання з країни лише половини мігрантів. Особливо незадоволені були жителі бідних районів Тель-Авіва, оскільки там поселилося багато мігрантів, повідомляє агенція Reuters. "Я уважно ставлюся до вас, особливо до мешканців півдня Тель-Авіва. Тим часом я призупиняю реалізацію угоди й після того, як я зустрінусь з місцевими представниками, займусь її переглядом", - повідомив Нетаньяху.

Згідно з угодою, Ізраїль мав вислати африканських біженців в західні країни, зокрема, в Італію, Канаду та Німеччину. Згідно з попереднім планом, Ізраїль хотів депортувати біженців назад до країн Африки, виплативши їм по 3,5 тисячі доларів та оплативши авіаквитки.

Нагадаємо, що Ізраїль розглядає біженців з країн Африки, передусім із Судану та Еритреї, як нелегальних мігрантів. Прохання про притулок, які надходять від громадян цих країн, задовольняють надзвичайно рідко. Наприкінці березня в Тель-Авіві пройшли масові демонстрації проти планів уряду Ізраїлю депортувати з країни шукачів притулку. Згідно з даними міністерства внутрішніх справ Ізраїлю, в країні перебуває 42 тисячі африканських мігрантів. 39 тисяч із них походять з Судану та Еритреї.

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