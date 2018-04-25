Ізраїль відкликав свою кандидатуру в члени Радбезу ООН

Ізраїль відкликав свою кандидатуру в члени Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН). У п'ятницю, 4 травня, постійне представництво країни в ООН повідомило, що відмовилось від місця в Радбезі після "консультацій з партнерами та добрими друзями", інформує агенція AP.

"Було вирішено, що ми продовжуватимемо діяти зі своїми союзниками, що дозволить Ізраїлю мати право на повну участь в процесах та в ухваленні рішень в ООН", - йдеться в заяві країни. Кандидати у тимчасові члени РБ ООН обираються регіональними групами, і протягом 55 років Ізраїль не був їхнім членом.

Вибори п'яти нових членів Радбезу ООН мають відбутися 8 червня. Конкурентами на два місця в РБ ООН у групі західноєвропейських та інших держав на 2019-2020 роки, окрім Ізраєлю, також є Німеччина та Бельгія.

Відповідно позиції цих країн посилились після відмови Ізраїлю брати участь у конкурсі. "Поки ще нічого не погоджено. Потрібно отримати дві третини голосів, щоб бути обраним", - заявив представник Німеччини при ООН Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen), інформує агенція dpa.

У Раду Безпеки ООН входять п'ять постійних членів - Великобританія, Китай, Росія, США і Франція, а також десять тимчасових, половина з яких оновлюється щорічно.