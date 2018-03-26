Ізраїль відкидає заклики провести розслідування кровопролиття у Секторі Гази

Ізраїль відкидає заклики Європейського Союзу та Організації Об’єднаних Націй провести розслідування сутичок на ізраїльсько-палестинському кордоні, під час яких загинуло 16 палестинців. Міністр оборони країни Авігдор Ліберман заявив, що заклики до незалежного розслідування є ліцемірством і відмовився від розслідування. "Нічого такого не буде. Ми не будемо співпрацювати з жодною комісією з розслідування", - заявив він в неділю, 1 квітня, ізраїльському армійському радіо. Він також зазначив, що ізраїльські солдати робили все, що було потрібно, і всі вони "заслуговують на медалі".

Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху також високо оцінив дії солдатів щодо "охорони кордонів країни", передає агенція AFP.

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики й політики безпеки Федеріка Могеріні закликали провести незалежне розслідування кровопролиття в Газі.

Внаслідок сутичок з ізраїльськими військовими 30 березня під час багатоденної акції протесту "Великий день повернення" вбиті не менше 16 палестинців, серед яких є діти. Також було травмовано понад 1400 осіб, з них 758 мають вогнепальні поранення. Решта ушкоджень - наслідок дії сльозогінного газу та застосування гумових куль, стверджують представники палестинської влади.

До сутичок призвели дії молодих людей, котрі стали вчиняти провокації. В ізраїльських військових, що охороняли палестинсько-ізраїльський кордон, полетіло каміння та покотилися запалені автомобільні шини. Ізраїльські військові запевняють, що у відповідь на це застосували переважно сльозогінний газ та інші засоби для розгону демонстрацій. Але представники палестинських органів охорони здоров'я кажуть, що ізраїльтяни переважно стріляли в учасників акції протесту.