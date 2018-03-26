 Ізраїль відкидає заклики провести розслідування кровопролиття у Секторі Гази | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2018
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Новини

Ізраїль відкидає заклики провести розслідування кровопролиття у Секторі Гази

Ізраїльська влада виступила проти розслідування сутичок на ізраїльсько-палестинському кордоні, під час яких загинуло 16 палестинців. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху високо оцінив дії солдатів при охороні кордонів.

Ізраїль відкидає заклики рослідувати сутички в Секторі Гази

Ізраїль відкидає заклики рослідувати сутички в Секторі Гази

Ізраїль відкидає заклики Європейського Союзу та Організації Об’єднаних Націй провести розслідування сутичок на ізраїльсько-палестинському кордоні, під час яких загинуло 16 палестинців. Міністр оборони країни Авігдор Ліберман заявив, що заклики до незалежного розслідування є ліцемірством і відмовився від розслідування. "Нічого такого не буде. Ми не будемо співпрацювати з жодною комісією з розслідування", - заявив він в неділю, 1 квітня, ізраїльському армійському радіо. Він також зазначив, що ізраїльські солдати робили все, що було потрібно, і всі вони "заслуговують на медалі".

Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху також високо оцінив дії солдатів щодо "охорони кордонів країни", передає агенція AFP.

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики й політики безпеки Федеріка Могеріні закликали провести незалежне розслідування кровопролиття в Газі.

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Необхідно провести "незалежне і прозоре" розслідування сутичок у Секторі Гази, заявив Антоніу Гутерріш. Однак Радбез ООН на екстреному засіданні не виніс жодного рішення. (31.03.2018)

Внаслідок сутичок з ізраїльськими військовими 30 березня під час багатоденної акції протесту "Великий день повернення" вбиті не менше 16 палестинців, серед яких є діти. Також було травмовано понад 1400 осіб, з них 758 мають вогнепальні поранення. Решта ушкоджень - наслідок дії сльозогінного газу та застосування гумових куль, стверджують представники палестинської влади.

До сутичок призвели дії молодих людей, котрі стали вчиняти провокації. В ізраїльських військових, що охороняли палестинсько-ізраїльський кордон, полетіло каміння та покотилися запалені автомобільні шини. Ізраїльські військові запевняють, що у відповідь на це застосували переважно сльозогінний газ та інші засоби для розгону демонстрацій. Але представники палестинських органів охорони здоров'я кажуть, що ізраїльтяни переважно стріляли в учасників акції протесту.

  • Ізраїльське поселення на Західному березі ріки Йордан

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Понад двісті поселень

    Згідно з даними правозахисної організації "Бецелем", в 1967-2013 роках на Західному березі річки Йордан та в Східному Єрусалимі були створені 125 офіційних ізраїльських поселень й аванпостів, а також близько сотні нелегальних. За інформацією Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП), влада Ізраїлю зайняла 35 відсотків території Східного Єрусалима під будівництво одиниць житла.

  • Будівництво нового поселення в районі Хар-Хома поблизу Єрусалима

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Чи є шанс на примирення?

    У районі Хар-Хома, розташованому між Єрусалимом і Вифлеємом, будують нове єврейське поселення. Представники палестинців вважають, що ізраїльська політика поселень перешкоджає мирному врегулюванню та знищує шанси на рішення тривалого конфлікту шляхом створення двох держав. Міжнародна спільнота також критикує будівництво поселень.

  • На голосуванні законопроекту про легалізацію поселень були всі депутати кнесету

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Ізраїль конфіскує приватні землі

    На землях, що перебували в приватній власності палестинців, будівництво поселень заборонялося. Новий закон постфактум легалізував поселення, зведені на палестинських територіях "через незнання або за ініціативою держави". Власникам землі виплатять компенсації або виділять альтернативні ділянки. Палестинська автономія не дозволяє продавати Ізраїлю землю під страхом смертної кари.

  • Тимчасове поселення носять за допомогою підйомного крану.

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Знесення Амони

    Новий закон не поширюється на ті єврейські поселення, які рішенням суду повинні були знесені. Проте саме за допомогою цього закону прибічники поселень сподівалися запобігти примусовому виселенню жителів Амони - поселення на Західному березі річки Йордан, конфлікт мешканців якого з владою Ізраїлю тягнеться з 2005 року. 40 родин примусово виселили, після чого почали зносити будівлі.

  • Молоді палестинці в масках втікають від бульдозера в диму палаючого сміття

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Барикади та заворушення

    Верховний суд Ізраїлю постановив знести Амону ще наприкінці 2014 року. Терміни знесення не раз переносили. До останнього моменту учасники правих угруповань та поселенці протидіяли евакуації жителів та руйнуванню поселення. Багато противників знесення Амони спеціально приїхали сюди з інших міст. У свою чергу палестинці запекло протестували проти збереження поселення.

  • Палестинці в масках тікають дорогою, під ногами в них лежить каміння

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Конфлікт поселенців з палестинцями

    Поселенці з Амони вважають, що Західний берег річки Йордан, який Ізраїль захопив в результаті Шестиденної війни у 1967 році - це земля, обіцяна єврейському народу Богом, про що йдеться в Торі. Зараз близько 600 тисяч ізраїльтян мешкають у поселеннях на Західному березі та у Східному Єрусалимі. Між єврейськими поселенцями та палестинцями знову й знову відбуваються сутички.

  • Юний поселенець їде на велосипеді повз будинки

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Новий прихисток в Офрі

    Загалом близько 4000 квартир для єврейських поселенців були збудовані на земельних ділянках, що належали палестинцям. У підсумку йдеться про 16 поселень та аванпостів. Тепер їх потрібно або примусово знести, або легалізувати відповідно до нового закону. Багато колишніх жителів Амони знайшли новий прихисток у сусідньому поселенні Офра.

  • Чоловік та жінка виносять речі з будівлі в поселенні Офра

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Примусове знесення в Офрі

    Але й у самій Офрі, яка існує з 1975 року, не всі будівлі були зведені на законних підставах. Тому до 5 березня 2017 року тут потрібно буде знести дев'ять осель, збудованих на приватних земельних володіннях палестинців. Родина Бен Шушан опинилась серед тих, кому доведеться залишити помешкання.

    Автор: Сабріна Пабст, Юлія Куценко


DW.COM

Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

Попри протести, Кнесет Ізраїлю ухвалив закон про легалізацію поселень на палестинських територіях. Критики вважають, що тепер конфлікт не вирішити - навіть якщо буде створено дві держави. (08.02.2017)  

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