 Ізраїль вишле тисячі африканських біженців до Італії, Канади та Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2018
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Новини

Ізраїль вишле тисячі африканських біженців до Італії, Канади та Німеччини

Ізраїль і ООН досягли згоди щодо передачі 16 тисяч біженців, переважно з Судану та Еритреї, країнам Заходу. Серед них Італія, Німеччина та Канада.

Африканські біженці

Африканські біженці в таборі Холот, Ізраїль

Ізраїль у понеділок, 2 квітня, досяг угоди з офісом Уповноваженого ООН у справах біженців щодо долі 16 тисяч африканських прохачів притулку, які перебувають у цій близькосхідній країні. Згідно з угодою, вони будуть прийняті західними країнами. За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, серед держав, які мають прийняти біжеців, зокрема, Італія, Канада та Німеччина.

Таким чином, Ізраїль відмовився від попереднього плану депортувати біженців назад до країн Африки, інформує ізраїльське видання Haaretz. Згідно з цим планом, уряд Ізраїлю вимагав від мігрантів з африканських країн покинути країну в обмін на компенсацію у 3,5 тисячі доларів та оплату квитка до Африки.

Як повідомляє прес-служба прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, Ізраїль працюватиме над визначенням статусу біженців, котрі перебувають в країні. Нагадаємо, що Ізраїль розглядає біженців з країн Африки, передусім із Судану та Еритреї, як нелегальних мігрантів. Прохання про притулок, які надходять від громадян цих країн, задовольняють надзвичайно рідко. 

Наприкінці березня в Тель-Авіві пройшли масові демонстрації проти планів уряду Ізраїлю депортувати з країни прохачів притулку. Згідно з даними міністерства внутрішніх справ Ізраїлю, в країні перебуває 42 тисячі африканських мігрантів. 39 тисяч шукачів притулку походять з Судану та Еритреї, повідомляє Haaretz.

DW.COM

У Тель-Авіві відбулася масштабна демонстрація проти депортації мігрантів

Десятки тисяч мігрантів та жителів Ізраїлю, які їх підтримують, вийшли на вулиці Тель-Авіва. Вони виступають проти планів уряду депортувати прохачів притулку з Африки. (25.03.2018)  

Ізраїль попередив африканських біженців про депортацію

Влада Ізраїлю планує депортацію від 15 до 20 тисяч біженців з Еритреї та Судану. У разі добровільного виїзду біженцям буде надано грошову допомогу. (04.02.2018)  

Ізраїль планує депортувати 40 тисяч африканських біженців

Згоди біженців не питатимуть, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. В ООН занепокоєні безпекою людей, яких хоче вислати Ізраїль. (19.11.2017)  

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