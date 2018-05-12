 Ізраїль: велетень хай-тек на слабких ногах | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.05.2018
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Економіка

Ізраїль: велетень хай-тек на слабких ногах

Перемога на Євробаченні, перенесення посольства США до Єрусалима - весь світ дивиться нині на Ізраїль. Країна вражає також шаленими здобутками в ІТ. Але багато в чому Ізраїль пасе задніх, що може коштувати йому успіху.

Тель-Авів

Тель-Авів

На перший погляд справи в Ізраїлю йдуть досить непогано: економіка цьогоріч, за прогнозами, має зрости на 3,3 відсотка, до країни з-за кордону йдуть прямі інвестиції обсягом понад 100 мільярдів доларів США, а рівень безробіття станом на березень 2018 року, за даними ізраїльського центрального відомства статистики, становив лише 3,6 відсотка. Останній показник - найнижчий з 1970-років. І той факт, що країна, за даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), може похвалитися ВВП на душу населення на рівні понад 38,4 тисячі доларів у 2017 році, лише додає їй впевненості в собі. Адже це хоч і нижче за показники таких країн, як США та Німеччина, але вище за Іспанію та Південну Корею.

Галуззю, яка вже не перший рік демонструє блискучі результати, залишається хай-тек. Особливого розголосу набувають новини про багатомільярдні поглинання великими ІТ-концернами ізраїльських стартапів. Яскравий приклад - купівля компанії Mobileye американським гігантом виробництва комп'ютерних процесів Intel за 15,3 мільярда доларів. Ізраїльська компанія на момент поглинання в серпні 2017 року мала лише близько 600 співробітників, але вже тоді належала до світового авангарду в галузі автономного керування авто завдяки своїм системам допомоги водієві (асистент водіння).

Систему допомоги водієві Mobileye купив Intel за понад 15 мільярдів доларів

Ізраїльські стартапи розходяться як гарячі пиріжки - систему допомоги водієві Mobileye купив Intel за понад 15 мільярдів доларів

Водночас голова центробанку Ізраїлю Карніт Флюг критично спостерігає за тим, як державне керівництво країни і ключові представники бізнесу розхвалюють успіхи ІТ-галузі країни із занадто великим оптимізмом.  Вона вже неодноразово застерігала, що ізраїльський хай-тек - "локомотив економіки країни, який тягне старезні вагони".

У тіні успіхів ІТ

Адже на те, у що важко повірити спостерігачам ззовні, щодня скаржиться багато ізраїльтян: попри те, що кількість населення країни з 1980-х років зросла майже вдвічі - до 8,5 мільйона, інфраструктура розвивається надто повільно. Десятиліттями дуже мало грошей виділялося на систему освіти. Крім цього, розрив між багатими та бідними ставав дедалі глибшим, каже в розмові з DW професор економіки Дан Бен-Давід, який працює в Інституті Шореша та Університеті Тель-Авіва. "Рівень бідності та різниця в доходах населення в Ізраїлі є одними з найвищих з-поміж економічно розвинених країн. Уже сьогодні доходи половини населення країни не доходять навіть до найнижчої позначки, з якої починає стягуватися податок на доходи. Майже 90 відсотків від усіх зібраних податків на доходи сплачують лише 20 відсотків населення", - каже він.
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Єрусалим: кому належало місто раніше (21.12.2017)

І це ще не найгірше. У порівнянні до інших країн ОЕСР економіка Ізраїлю за сукупним рівнем продуктивності уже як 40 років пасе задніх. Така сама негативна тенденція спостерігається і в сфері освіти, каже Бен-Давід: "Багато наших шкіл перебувають на рівні країн, що розвиваються, і в таких школах навчається половина наших учнів". А те, що за рівнем наукових здобутків ізраїльські університети досі належать до провідних у світі, за словами професора, пов'язано з тим, що країна досі виграє від інвестицій та досягнень покоління піонерів перших десятиліть після заснування держави у 1948 році.

Вартість оренди житла у великих агломераціях навколо Тель-Авіва чи Єрусалима стає непідйомною для дедалі більшого числа ізраїльтян. Але оселитися десь на околиці та їздити на роботу до великого міста - теж не варіант. Адже десятиліттями майже не здійснювалися інвестиції в транспортну інфраструктуру. Оскільки в країні фактично немає громадського залізничного транспорту, на дорогах постійно величезні затори. Тож не дивно, що навігаційний мобільних додаток Waze, який показує ситуацію на дорогах у режимі реального часу та був куплений інтернет-гігантом Google у 2013 році за близко 1,3 мільярда доларів, був розроблений саме в Ізраїлі.

На дослідження та розвиток Ізраїль виділяє 5 відсотків ВВП

На дослідження та розробки Ізраїль виділяє 5 відсотків ВВП - найвищий показник серед розвинених країн з клубу ОЕСР

Армія як лабораторія новацій

З близько п'яти тисяч стартапів в Ізраїлі приблизно 300 спеціалізуються на пошуку рішень у секторі безпеки. При цьому багато засновників компаній, які спеціалізуються на кібербезпеці, на кшталт Argus, Check Point чи Cyber Ark, мають за плечима трирічну військову службу в елітному підрозділі 8200. Цій групі хакерів та антихакерів, до якої належать тисячі солдатів та яка діє суворо таємно, приписують, зокрема, кібератаку Stuxnet, ціллю якої в червні 2010 року була іранська інфраструктура атомних досліджень.

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Ізраїльтянка Нетта Барзілай виграла у Елені Фурейри, що представляла Кіпр. У Німеччині з'явився новий герой. А українець Melovin посів 17-те місце. (13.05.2018)

Під гаслом "Спадщина інновацій" в Ізраїлі відзначають 70-ту річницю незалежності. Приводів для святкувань чимало, але нестабільність у галузі безпеки дещо затьмарює святковий настрій. Репортаж з Єрусалима. (18.04.2018)

Типовою для Ізраїлю є історія життя Амітая Зіва, який був пілотом під час служби в армії країни. Після армії він вивчав медицину та став лікарем. Завдяки досвіду, здобутому під час навчань на симуляторі польотів під час служби, в нього з'явилася ідея проводити на своїй новій роботі тренінги для лікарів та медичного персоналу за допомогою симуляторів екстрених випадків. "Лише в США в лікарнях щороку помирають 100 тисяч пацієнтів унаслідок неправильних методів лікування, застосування неправильних медикаментів та лікарських помилок", - каже Зів. На його думку, ці життя можна було б врятувати, якби було більше можливостей для підвищення кваліфікації лікарів, наприклад, в центрах медичної стимуляції.  

Заснований ним центр MSR - Ізраїльський центр медичної стимуляції - працює при Медичному центрі імені Хаїма Шиби, розташованому на околицях Тель-Авіва. Сьогодні MSR широко відомий не лише в країні, але й далеко за її межами. У ньому проходять підготовку не лише хірурги та кардіологи зі США , але також лікарі швидкої допомоги з Палестинських територій та лікарі з таких європейських країн, як Італія, або ж африканських, як Ефіопія та Екваторіальна Гвінея.

Попри численні здобутки - в інфраструкту Ізраїль інвестує дуже мало

Попри здобутки в сфері ІТ транспортна інфраструктура Ізраїлю залишає бажати кращого

Виїжджати на старих здобутках

Те, що Ізраїль, за даними уряду, вкладає в дослідження та розробки близько 5 відсотків ВВП, забезпечує маленькій державі на березі Середземного моря топову позицію за цим показником з-поміж країн ОЕСР. Але, якщо вірити Дану Бен-Давіду, аби й у майбутньому тримати марку на міжнародному рівні, Ізраїлю варто напружитися. У 1950-1960-х роках Ізраїль був країною бідних переселенців, але, попри це, в країні були засновані університети разом із дослідними інститутами та побудовані дороги. "1973 року ми мали сім університетів з провідними дослідницькими установами. Минуло вже понад 40 років, кількість населення зросла у понад два з половиною рази, країна стала суттєво заможнішою - ВВП на душу населення зріз за цей час більшу ніж удвічі. Але відтоді не було заснованого жодного нового дослідного університету", - критикує науковець.

Аби зберегти нинішні високі стандарти життя в Ізраїлі потрібно невідкладно почати активно інвестувати в систему освіти, переконаний Бен-Давід. "Дослідні університети - запорука нашого майбутнього добробуту. Це добре зрозуміли засновники Ізраїлю. Але скидається на те, що нинішня влада Ізраїлю про це забула", каже професор.

  • Проголошення Держави Ізраїль у 1948 році

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Тріумф надії

    Це сталося. 14 травня 1948 року, останнього дня дії Британського мандату щодо Палестини, уродженець польського Плонська Давид Бен-Гуріон оголосив про заснування Держави Ізраїль. "Ніколи не припинялися молитва та надія про повернення на свою землю та відновлення державної свободи", - проголосив Бен-Гуріон у Тель-Авівському музеї.

  • Прапор Ізраїлю біля будівлі ООН

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    У Новому Світі

    Дипломатичний тріумф: прапор нової держави одразу замайорів перед будівлею Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Для ізраїльтян це був ще один крок на шляху до безпеки та свободи: нарешті вони отримали власну державу, що має міжнародне визнання.

  • В'язні звільненого радянськими військами концентраційного табору Освенцім.

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Найтемніша доба

    Значення заснування Держави Ізраїль після катастрофи європейського єврейства важко переоцінити: шість мільйонів євреїв загинули від рук нацистів, у тому числі й у таборах смерті, де вбивства відбувалися в індустріальних масштабах. На фото зображені в'язні звільненого радянськими військами концентраційного табору "Освенцім".

  • Палестинські біженці

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    "День катастрофи" - палестинський погляд

    Палестинці називають заснування Ізраїлю "Накбою", тобто "днем катастрофи". Близько 700 тисяч осіб були вимушені залишити свої домівки з появою нової держави. Таким чином, заснування Ізраїлю стало також початком близькосхідного конфлікту, який і через 70 років залишається невирішеним, незважаючи на численні мирні ініціативи.

  • Голда Меїр на відкритті шосе номер 2 Тель-Авів - Нетанья

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Із поглядом у майбутнє

    Шосе № 2 не тільки з'єднує міста Тель-Авів та Нетанью, а і демонструє наполегливість розвитку молодої держави. Дорога була відкрита в 1950 році уродженкою українського Києва, прем'єр-міністеркою Ізраїлю Голдою Меїр. Вона проводила чіткий курс економічної та соціальної модернізації.

  • Кібуц - рай для дітей

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Кібуц - "рай для дітей"

    Кібуци - сільські колективні господарства, трохи схожі на радянські колгсопи, розташовані по всьому Ізраїлю. Побудовані переважно в перші роки після заснування держави. Тут світські або соціалістично орієнтовані громади реалізовували свої ідеї про спільне общинне життя та господарство.

  • Шестиденна війна

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Країна готова до оборони

    Напруження з арабськими сусідами зберігається. У 1967 році воно переростає у "Шестиденну війну", під час якої Ізраїль розгромив нападників із Єгипту, Йорданії та Сирії. Одночасно Ізраїль бере під свій контроль Східний Єрусалим і Західний берег ріки Йордан, що стає початком подальшого напруження у регіоні.

  • Ізраїльські поселення

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Поселення на ворожій території

    Ізраїльська поселенська політика веде до нового напруження із палестинцями. Палестинська національна адміністрація закидає Ізраїлю те, що будівництво поселень унеможливлює створення майбутньої Палестинської держави. Організація Об'єднаних Націй також засуджує будівництво поселень. Втім, Ізраїль лишається непохитним.

  • Інтифада 1987 року

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Гнів, ненависть, каміння

    Узимку 1987 року палестинці розпочали насильницьке повстання проти ізраїльського панування на окупованих територіях. Протест, відомий як перша Інтифада, розпочався в місті Газа і швидко поширився на Східний Єрусалим та Західний берег ріки Йордан. Повстання тривало багато років і закінчилося підписанням угоди в Осло 1993 року.

  • Підписання мирних угод в Осло

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Нарешті мир?

    За посередництва колишнього президента США Білла Клінтона прем'єр-міністр Ізраїлю Іцхак Рабин, батьки якого походять з Київщини, та лідер Організації визволення Палестини Ясір Арафат в 1993 році провели мирні переговори. Вони завершились угодою в Осло, в якій обидві сторони офіційно визнали одне одного. Вбивство Іцхака Рабина за два роки після укладання угод практично паралізувало їх дію.

  • Шимон Перес

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Порожнє крісло

    Вбивство прем'єра Іцхака Рабина наочно засвідчило політичний розкол ізраїльського суспільства. Помірковані і радикали, світські та ультраортодоксальні знаходили дедалі менше точок дотику. 4 листопада 1995 року Рабина застрелив радикально налаштований студент-юрист. На знімку - прем'єр-міністр, уродженець села Вішнево, Мінської області, Шимон Перес біля порожнього крісла свого попередника.

  • Йоганнес Рау в Кнесеті

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Спроба сказати несказане

    Голокост накладає свій відбиток на німецько-ізраїльські відносини і сьогодні. У лютому 2000 року тодішній президент ФРН Йоганнес Рау (Johannes Rau) виступив у Кнесеті німецькою мовою. Мова колишніх кривдників у ізраїльському парламенті - величезний виклик для обох сторін, перш за все для нащадків жертв. Але це ще один крок до зближення.

  • Мур безпеки

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Ізраїльська стіна

    У 2002 році Ізраїль звів мур завдовжки 107 кілометрів на кордоні з палестинськими теренами. Його спорудження дозволило приборкати хвилю страшних терактів, але не вирішити політичні проблеми палестино-ізраїльського конфлікту, який триває вже 70 років.

  • Гайко Маас у єрусалимському комплексі Яд Вашем

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Вшановуючи пам'ять загиблих

    Новий керівник МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) продовжив тривалу традицію німецько-ізраїльського діалогу та зближення. Свій перший закордонний візит він здійснив до Ізраїлю. На фото - покладання вінків у меморіальному комплексі пам'яті жертв Голокосту "Яд Вашем" у Єрусалимі

    Автор: Керстен Кніпп, Дмитро Каневський


DW.COM

Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

Тріумф чи катастрофа? 70 років тому засновано Ізраїль. Після Голокосту проголошення державності стало для євреїв переломним моментом, який дозволив поглянути у багатообіцяюче майбутнє. (18.04.2018)  

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Тель-Авів

Ізраїль: велетень хай-тек на слабких ногах

Увесь світ дивиться сьогодні на Ізраїль. Країна вражає своїми здобутками у сфері ІТ. Але багато в чому вона пасе задніх. 

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