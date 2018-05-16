 Ізраїль будує морські бар′єри на кордоні з Сектором Гази | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2018

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Новини

Ізраїль будує морські бар'єри на кордоні з Сектором Гази

Міністр оборони Ізраїлю заявив про будівництво загороджувальних споруд у морі на кордоні з Сектором Гази. За його словами, трирівневий бар'єр має запобігти потраплянню воєнізованих формувань палестинців до Ізраїлю.

Морський кордон на межі між Ізраїлем і Сектором Гази

Морський кордон на межі між Ізраїлем і Сектором Гази

Ізраїль почав зводити морські загороджувальні споруди на кордоні з Сектором Гази. Про це у неділю, 27 травня, заявив у Twitter міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман. Зведення бар'єра, який включає в себе три рівні, завершиться до кінця року, повідомили в міністерстві.

За словами Лібермана, запланований бар'єр завадить проникненню на територію Ізраїлю воєнізованих формувань палестинців. Міністр зазначив, що тепер радикальний рух ХАМАС втратить ще одну стратегічну можливість.

Протести на кордоні з Ізраїлем

З 30 березня палестинці проводять на кордоні з Ізраїлем багатоденну акцію протесту "Великий день повернення". Ізраїльтяни стягнули до кордону з Сектором Гази значні підкріплення. В результаті зіткнень з ізраїльськими військовими, починаючи з 30 березня, було вбито десятки палестинців, тисячі людей дістали поранення. Організатори протестів заявили у неділю, що 29 травня від берегів Сектору Гази в море вийде судно з метою прорвати морську блокаду з боку Ізраїлю. На борту, окрім команди, мають перебувати хворі, студенти та безробітні.

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