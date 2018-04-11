Ізраїльська армія зруйнувала кількакілометровий тунель із Сектору Гази

Ізраїльська армія заявила про руйнування особливо довгого тунелю, що веде з Сектору Гази до Ізраїлю. Як повідомив у неділю, 15 квітня, ізраїльський міністр оборони Авігдор Ліберман, йдеться про найдовший та найглибший тунель, який до цього часу знаходили ізраїльські військові.

Кількакілометровий тунель, який брав початок в районі табору для біженців Джабалії, вже на кілька метрів зайшов на ізраїльську територію, але ще не мав виходу на поверхню, заявив речник ізраїльської армії Йонатан Конрікус, якого цитує агенція AFP.

Згідно з першими даними, тунель "на кілька кілометрів заходить углиб Сектору Гази". Там він сполучений також з іншими тунелями, додав військовий речник. За його словами, ізраїльські військові засипали тунель матеріалом, "який зробить його на тривалий час непридатним" для використання.

Як повідомлялося раніше, з кінця березня внаслідок масових протестів на кордоні між Сектором Гази та Ізраїлемзагинули щонайменше 34 палестинці, сотні постраждали від вогнепальних поранень. Тисячі палестинців з 30 березня беруть участь у так званому "Великому марші повернення" - масовій протестній акції проти Ізраїлю, скликаній радикальним рухом ХАМАС. Акція триватиме до 15 травня. Палестинці називають дату 15 травня "Днем катастрофи", згадуючи події 1948 року, коли понад 700 тисяч палестинців змушені були залишити свої домівки або стати вигнанцями. 14 травня Ізраїль святкуватиме 70-річчя встановлення державності, у цей же день посольство США має переїхати до Єрусалима, міста, яке президент США Дональд Трамп визнав столицею Ізраїлю.