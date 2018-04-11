 Ізраїльська армія зруйнувала кількакілометровий тунель із Сектору Гази | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2018
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Новини

Ізраїльська армія зруйнувала кількакілометровий тунель із Сектору Гази

Ізраїльські військові заявили, що зруйнували найдовший із виявлених ними тунелів, що вів із Сектору Гази і вже на кілька метрів зайшов на територію Ізраїлю.

Тунель, виритий на кордоні Сектору Гази та Ізраїлю

Тунель, виритий на кордоні Сектору Гази та Ізраїлю

Ізраїльська армія заявила про руйнування особливо довгого тунелю, що веде з Сектору Гази до Ізраїлю. Як повідомив у неділю, 15 квітня, ізраїльський міністр оборони Авігдор Ліберман, йдеться про найдовший та найглибший тунель, який до цього часу знаходили ізраїльські військові.

Кількакілометровий тунель, який брав початок в районі табору для біженців Джабалії, вже на кілька метрів зайшов на ізраїльську територію, але ще не мав виходу на поверхню, заявив речник ізраїльської армії Йонатан Конрікус, якого цитує агенція AFP.

Згідно з першими даними, тунель "на кілька кілометрів заходить углиб Сектору Гази". Там він сполучений також з іншими тунелями, додав військовий речник. За його словами, ізраїльські військові засипали тунель матеріалом, "який зробить його на тривалий час непридатним" для використання.

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