 Ізраїльська армія відповіла на атаку з Сектору Гази | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2018

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Новини

Ізраїльська армія відповіла на атаку з Сектору Гази

У відповідь на мінометну атаку ізраїльська армія завдала повітряних ударів по об'єктах ХАМАС та "Ісламського джихаду" в Секторі Гази.

Сутички в Газі тривають з кінця березня (архівне фото)

Сутички в Газі тривають з кінця березня (архівне фото)

Ізраїльська армія у вівторок, 29 травня, атакувала позиції екстремістських угруповань в Секторі Гази. Військові повідомили про проведення операції в Секторі Гази у мережі Twitter та зазначила, що вибухи, які лунають, пов'язані з діями армії.

 

За словами очевидців, ізраїльська армія влучила принаймні в три позиції угрупування ХАМАС, що контролює Сектор Гази, та радикальної групи "Ісламський джихад", повідомляє агенція AFP. За повідомленнями ХАМАС, ізраїльська армія завдала авіаударів.

Атака Ізраїлю стала відповіддю на дії "Ісламського джихаду", яке випустило майже 30 снарядів по південних районах Ізраїлю. Більшість із них були перехоплені ізраїльською системою ППО. Про жертви не повідомляється. 

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Палестинські радикальні угрупування випустили в бік Ізраїлю 27 мінометних снарядів. Про жертви не повідомляється. (29.05.2018)

Міністр оборони Ізраїлю заявив про будівництво загороджувальних споруд у морі на кордоні з Сектором Гази. За його словами, трирівневий бар'єр має запобігти потраплянню воєнізованих формувань палестинців до Ізраїлю. (27.05.2018)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна "дуже серйозно ставиться до нападів", а армія відреагує "потужно".

Напруженість між палестинцями та ізраїльтянами помітно зросла останнім часом через регулярні масові протести на кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем. Палестинці вимагають повернути їм території, втрачені внаслідок створення держави Ізраїль.

Конфлікт загострився 14 травня, у день відкриття посольства США в Єрусалимі, коли у сутичках на кордоні Сектору Гази та Ізраїлю загинуло понад 60 палестинців, по яких відкрили вогонь солдати ізраїльської армії. Загалом у сутичках, які тривають в Газі з 30 березня, загинули вже понад 120 людей.

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