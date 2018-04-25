ЄЦБ залишив облікову ставку рекордно низькою

Європейський центробанк (ЄЦБ) на засіданні в четвер, 26 квітня, у Франкфурті-на-Майні знову залишив незмінною базову відсоткову ставку за кредитами на попередньому рівні в 0,0 відсотка. Цей рекордно низький рівень зберігається з березня 2016 року.

Ставка за депозитами залишається на рівні -0,4 відсотка, повідомляє інформагенція AFP. Незмінною залишається й відсоткова ставка за короткостроковими кредитами - 0,25 відсотка. Рішення збіглися з очікуваннями ринку. Обсяги стимулюючих програм також перебуватимуть на попередньому рівні.

ЄЦБ підтвердив, що програма викупу державних облігацій продовжиться до вересня "або довше, за необхідності". Обсяг щомісячного викупу облігацій залишається на рівні 30 мільярдів євро щомісяця, передає Reuters.

Нагадаємо, під час засідання в жовтні 2017 року керівництво ЄЦБ ухвалило рішення продовжити термін дії програми кількісного пом'якшення (QE) до вересня 2018 року, знизивши щомісячний обсяг закупівлі облігацій з 60 до 30 мільярдів євро із січня 2018 року. Усього ця програма розрахована на 2,55 трильйона євро. Нині незрозуміло, чи продовжать її наприкінці цього року. Фінансові аналітики прогнозують, що це таки станеться, після чого, приблизно у середині 2019 року, відбудеться підвищення відсоткової ставки ЄЦБ.