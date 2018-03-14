 ЄС і Великобританія узгодили термін перехідного періоду для Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2018
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Новини

ЄС і Великобританія узгодили термін перехідного періоду для Brexit

Після виходу Великобританії з ЄС у березні 2019 року розпочнеться перехідний період, який завершиться 31 грудня 2020 року. За цей час Лондон і Брюссель мають домовитись про майбутнє партнерство.

Мішель Барньє і Девід Девіс

Мішель Барньє (п) та Девід Девіс у Брюсселі, 19 березня 2018 року

Євросоюз і Великобританія домовилися, що перехідний період після виходу Великобританії з ЄС (Brexit) завершиться 31 грудня 2020 року. Про це в Брюсселі в понеділок, 19 березня, повідомив головний представник ЄС на переговорах з Великобританією щодо Brexit Мішель Барньє на спільній прес-конференції з британський міністром з питань Brexit Девідом Девісом. Сторони назвали домовленість "важливим кроком" у переговорному процесі, інформує агенція AFP.

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Перехідний період розпочнеться після офіційного виходу Великобританії з ЄС 29 березня 2019 року і займе 21 місяць. Протягом цього часу Великобританія більше не зможе брати участь в ухваленні спільно європейських рішень. Водночас "продовжить користуватися перевагами загальноєвропейського ринку і митного союзу, (…) а отже має дотримуватися правил ЄС, як і інші країни-члени", - цитує Мішеля Барньє AFP.

Головний переговорник щодо Brexit від Лондона Девіс зазначив, що Великобританія надасть громадянам ЄС, котрі переїдуть в Сполучене Королівство протягом 21-місячного перехідного періоду ті самі права на проживання і працевлаштування в країні, як і тим, хто переїхав раніше. Раніше Лондом відкидав таку можливість, інформує AFP.

Сторони також домовилися щодо північноірландського питання. Північна Ірландія залишиться членом митного союзу ЄС, доки не буде знайдено краще рішення. Нагадаємо, Тереза Мей раніше висловлювалась проти цього варіанту, вважаючи це загрозою цілісності королівства.

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