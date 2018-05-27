ЄС щодо Бабченка: Україна має право захищати тих, хто живе на її території

У питанні інсценування смерті журналіста Аркадія Бабченка Єврокомісія перебуває у контакті з українською владою, аби з'ясувати обставини справи. Про це у четвер, 31 травня, заявила речниця Єврокомісії Майя Косьянчич. "Ми перебуваємо у контакті з нашими українськими друзями, щоб з'ясувати, що відбулося", - заявила вона.

Речниця наголосила, що свобода слова та, зокрема, робота журналістів має бути захищена. Водночас Косьянчич нагадала про те, що Україна має справу з "особливим безпековим викликом", доказами чого є незаконна анексія Криму та Севастополя, а також конфлікт на Донбасі. "Україна, як будь-яка суверенна держава, має право гарантувати свою національну безпеку та захищати тих, хто живе на її території", - додала речниця.

Крім того, вона наголосила, що Консультативна місія ЄС зі сприяння реформуванню безпекового сектора України не була залучена до спецоперації СБУ.

Раніше Косьянчич написала у Twitter, що у Брюсселі очікують на подальші деталі цієї справи.

Нагадаємо, увечері 29 травня поліція України повідомила про те, що у Києві застрелили відомого російського журналіста Аркадія Бабченка. Менше доби потому голова СБУ Василь Грицак розповів про спецоперацію свого відомства для порятунку Бабченка від замаху, який на нього готували, за твердженням Грицака, на замовлення російських спецслужб.