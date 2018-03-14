 ЄС хотів би бачити більше рішучості в Україні у реформах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2018
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Новини

ЄС хотів би бачити більше рішучості в Україні у реформах

Федеріка Могеріні визнала, що проведення реформ в умовах конфлікту на власній території - "важка справа", але ЄС хотів би бачити "більше рішучості" української влади. До цього закликав і новий глава МЗС Німеччини.

Федеріка Могеріні

Федеріка Могеріні

Міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу обговорили у Брюсселі підтримку реформ в Україні, повідомила після завершення засідання Ради ЄС у закордонних справах в понеділок, 19 березня, верховна представниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні.

За словами Могеріні, яка відповідала на запитання DW, міністри визнали ухвалення в Україні дуже потрібних реформ, як от в енергетиці чи пенсійному забезпеченні. "Однак є деякі інші сфери, де так - робота була виконана, але ми хотіли би бачити більше рішучості", - додала головна європейська дипломатка. Могеріні вказала на те, що заохочувати реформи - це одна справа, а робити реформи вдома - інша: "Це важче, особливо в країні, яка має справу з конфліктом на власній території та входить у передвиборний рік".

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Представниця ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні вперше за останні два роки відвідає Київ. Питань накопичилось багато, але головна тема - та сама, що і завжди: реформи і боротьба з корупцією.  (11.03.2018)

Євросоюз надасть Україні фінансову допомогу, але продовжує вимагати посилення боротьби із корупцією, заявила після зустрічі з президентом Петром Порошенком представниця ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні. (12.03.2018)

Під час свого нещодавнього візиту до Києва Могеріні висловила очікування ЄС і президенту України Петру Порошенку, і прем'єру Володимиру Гройсману. За її словами, вони полягають у тому, що робота у сфері боротьби з корупцією має продовжуватися. "Створення антикорупційного суду, скасування необхідності для неурядових організацій та громадських активістів подавати е-декларації, а також кілька інших кроків, які, на нашу думку, потрібні для консолідації реформ. Це потрібно не Євросоюзу, а громадянам України", - наголосила Могеріні.

У засіданні Ради ЄС взяв участь глава МЗС України Павло Клімкін. Нагадаємо, перед засіданням з'явилася інформація, що 13 держав-членів ЄС погодили  неофіційний документ, у якому йдеться про необхідність більш рішучих дій для того, щоб Україна "не зійшла зі шляху реформ".

У засіданні Ради ЄС уперше взяв участь Гайко Маас (Heiko Maas), який минулого тижня обійняв посаду міністра закордонних справ Німеччини. "Ми підтримуємо український уряд, але вимагаємо від нього продовження процесу реформ", - заявив Маас, прибувши до Брюсселя. Його австрійська колега Карін Кнайссель (Karin Kneissel) наголосила, що найважливішим питанням є незалежність судової системи в Україні. 
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Глава МЗС Німеччини: ЄC підтримує Україну, але чекає подальших реформ (19.03.2018)

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Глава МЗС Німеччини: ЄC підтримує Україну, але чекає подальших реформ (19.03.2018)  

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