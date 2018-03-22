 ЄС узгодив позицію щодо етапів Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ЄС узгодив позицію щодо етапів Brexit

У березні 2019-го Великобританія має офіційно вийти зі складу ЄС, після чого розпочнеться майже дворічний перехідний період. Такі положення щодо етапів Brexit затвердили на саміті ЄС у Брюсселі.

Президент Європейської Ради Дональд Туск (у центрі) та голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер (праворуч) під час саміту в Брюсселі

Президент Європейської Ради Дональд Туск (у центрі) та голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер (праворуч) під час саміту в Брюсселі

Глави держав і урядів країн-членів Євросоюзу під час саміту в Брюсселі в п'ятницю, 23 березня, узгодили директиви щодо подальших етапів Brexit. "ЄС ухвалив керівні принципи щодо майбутнього відносин між ЄС та Великобританією після Brexit", - написав на своїй сторінці в Twitter президент Європейської Ради Дональд Туск.

Попередньо очікується, що переговори можуть розпочатися у квітні, як і планувалося. Але можлива угода щодо вільної торгівлі може бути підписана лише після виходу Великобританії з ЄС, який відбудеться у березні 2019 року, зазначає агенція AFP. Після офіційного Brexit розпочнеться перехідний період, який триватиме до кінця 2020 року. Найближчим часом у ЄС планують обговорити майбутні відносини з Великобританією, починаючи з 2021 року.

DW.COM

Після виходу Великобританії з ЄС у березні 2019 року розпочнеться перехідний період, який завершиться 31 грудня 2020 року. За цей час Лондон і Брюссель мають домовитись про майбутнє партнерство. (19.03.2018)

Якщо Лондону і Брюсселю не вдасться домовитись щодо "ірландського питання", дату виходу Великобританії з ЄС доведеться перенести, вважають у профільному комітеті британського парламенту. (18.03.2018)

Учасники саміту домовились у подальшому запропонувати Великобританії всеохопну угоду про вільну торгівлю. Лондон розраховує на глибоку та тісну співпрацю, яка виходить далеко за межі звичайної угоди про вільну торгівлю.

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей, зокрема, запропонувала, щоб деякі галузі британської економіки і надалі дотримувалися правил, які діють у ЄС, і таким чином були й надалі представлені на внутрішньому ринку Євросоюзу. У Брюсселі поки не готові розглядати варіанти настільки тісної співпраці, оскільки Великобританія виходить не лише зі складу, а й із внутрішнього ринку та митного союзу.
Дивитись відео 05:10

Чим Brexit обернувся для поляків у Великобританії (11.01.2018)
Дивитись відео 02:40

Brexit: три основні проблеми, які заважають Лондону вийти з ЄС (04.12.2017)

Аудіо й відео до теми

Чим Brexit обернувся для поляків у Великобританії (11.01.2018)  

Brexit: три основні проблеми, які заважають Лондону вийти з ЄС (04.12.2017)  

Також за темою

London Unterhaus-Debatte zum Brexit

Британський парламент пропонує перенести Brexit 18.03.2018

Якщо Лондону і Брюсселю не вдасться домовитись щодо "ірландського питання", дату виходу Великобританії з ЄС доведеться перенести, вважають у профільному комітеті британського парламенту.

Russland Moskau Außenministerium

Росія назвала закиди ЄС у причетності до справи Скрипаля "бездоказовими" 23.03.2018

У Москві назвали заяву ЄС, котра прямо натякає на відповідальність Росії в справі про отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля, "бездоказовими звинуваченням".

Belgien Europa Brexit Michel Barnier David Davis

ЄС і Великобританія узгодили термін перехідного періоду для Brexit 19.03.2018

Після виходу Великобританії з ЄС у березні 2019 року розпочнеться перехідний період, який завершиться 31 грудня 2020 року. За цей час Лондон і Брюссель мають домовитись про майбутнє партнерство.

Докладно

Дональд Трамп на шоколадці

Коментар: Вільна торгівля та небажані друзі

Рішення Трампа накладати каральні мита є великим викликом для світової економіки, вважає Генрік Беме. 

ЄС хоче змінити принципи оподаткування інтернет-компаній

ЄС прагне оподатковувати інтернет-гігантів

Брюссель прагне посилити оподаткування Google, Facebook і подібних компаній.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  