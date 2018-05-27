ЄС та США проведуть переговори щодо мит на метали

Переговори між США та Євросоюзом щодо додаткових митпродовжуються. У середу, 30 травня, в Парижі відбудеться зустріч єврокомісарки з питань торгівлі Сесилії Мальмстрьом та міністра торгівлі США Вілбура Росса. Про це повідомив представник ЄС, передає агенція Reuters.

Переговори пройдуть на полях конференції Організації економічного співробітництва, що починається 29 травня. Також запланована зустріч Мальмстрьом із уповноваженим президента Сполучених Штатів з питань торгівлі Робертом Лайтхайзером.

Нагадаємо, 8 березня Дональд Трамп офіційно оголосив, що запроваджує 25-відсоткове мито на імпорт сталі та 10-відсоткові ввізні мита для імпортного алюмінію. Рішення США про мита на сталь та алюміній жорстко критикують в ЄС та Китаї та пообіцяли вдатися до контрзаходів. Зокрема Сесилія Мальмстрьом заявила, що якщо мита будуть дійсно запроваджені, ЄС звернеться до Світової організації торгівлі й шукатиме підтримки з боку інших великих виробників сталі - Канади, Бразилії, Японії та Китаю. Крім того, ЄС може запровадити спецмита на сталь та алюміній, а також мотоцикли, віскі, джинси, арахісове масло, апельсиновий сік та інші товари зі США.

У відповідь на це Трамп заявив, що відмова від запроваджених ним мит на ввезення в країну виробів зі сталі та алюмінію можлива лише у тому випадку, якщо країни ЄС "скасують свої жахливі бар'єри і мита на імпорт американських товарів".

Сполучені Штати Америки відклали рішення про введення мит на продукцію зі сталі та алюмінію з Євросоюзу, Канади і Мексики до 1 червня. Проте США та ЄС мають намір продовжувати переговори задля розв'язання торговельної суперечки.