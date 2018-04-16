ЄС та Мексика досягли попередньої згоди щодо спільної ЗВТ

Європейський Союз та Мексика досягли попередньої згоди щодо спільної зони вільної торгівлі (ЗВТ). Про це сторони повідомили у суботу, 21 квітня.

Мехіко та Брюссель розглядали оновлення 21-річної угоди, яка переважно стосується промислових товарів. Її хотіли розширити продукцією сільського господарства, сфери послуг, інвестиціями та держзакупівлями. Ідеться також про положення щодо стандартів праці та захисту довкілля. Домовленість досягнута після "багатьох місяців напружених переговорів", ідеться у спільному комюніке, яке цитує агентство Reuters.

Зняття бар'єрів у вільній торгівлі між ЄС та Мексикою відбувається на тлі протекціоністської політики, до якої схильна адміністрація президента США Дональда Трампа. Нещодавно представники США, Канади та Мексики розпочали переговори щодо перегляду умов Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA). Невдоволення чинними умовами угоди висловив уряд Трампа.