 ЄС та Мексика досягли попередньої згоди щодо спільної ЗВТ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2018
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Новини

ЄС та Мексика досягли попередньої згоди щодо спільної ЗВТ

Мехіко та Брюссель прагнуть розширити стару угоду про вільну торгівлю. Її доповнять, зокрема, інвестиціями та держзакупівлями.

Логотип Мексика у Берліні, 2016 рік

Логотип "Мексика" у Берліні, 2016 рік

Європейський Союз та Мексика досягли попередньої згоди щодо спільної зони вільної торгівлі (ЗВТ). Про це сторони повідомили у суботу, 21 квітня.

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США готуються до спроб переглянути умови вільної торгівлі у Північній Америці. Раніше Трамп обіцяв взагалі вийти з NAFTA. (18.07.2017)

Представники США, Канади та Мексики розпочали переговори щодо перегляду умов Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA). Навдоволення чинними умовами угоди висловила адміністрація Дональда Трампа. (16.08.2017)

Мехіко та Брюссель розглядали оновлення 21-річної угоди, яка переважно стосується промислових товарів. Її хотіли розширити продукцією сільського господарства, сфери послуг, інвестиціями та держзакупівлями. Ідеться також про положення щодо стандартів праці та захисту довкілля. Домовленість досягнута після "багатьох місяців напружених переговорів", ідеться у спільному комюніке, яке цитує агентство Reuters.

Зняття бар'єрів у вільній торгівлі між ЄС та Мексикою відбувається на тлі протекціоністської політики, до якої схильна адміністрація президента США Дональда Трампа. Нещодавно представники США, Канади та Мексики розпочали переговори щодо перегляду умов Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA). Невдоволення чинними умовами угоди висловив уряд Трампа.
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Протекціонізм: чим небезпечна економічна політика Трампа?

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