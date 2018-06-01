ЄС-США: Розпочинається торгова війна

Без твіту чи особистої думки - президент США Дональд Трамп віддав ініціативу своєму міністру торгівлі Вілбуру Россу. Саме він і оголосив рішення: з цієї п'ятниці на імпорт сталі з ЄС, а також з Канади та Мексики, буде стягуватися 25 відсотків мита, а з алюмінію - 10%. Нинішнє звільнення, яке дозволяло цим трьом країнам не сплачувати мита, запроваджені у березні цього року, завершилося 1 червня о 06:00 за центральноєвропейським літнім часом.

Європейці не здивовані. Вони справді до останнього намагалися уникнути цього загрозливого торгового конфлікту зі США. Але цього їм не вдалося. Усі залишилися на своїх позиціях. Хоча США роблять ставку на двосторонні угоди, ЄС не хоче бути розділеним і наполягає, щоб все відповідало правилам Світової організації торгівлі (СОТ). Принципи вільної торгівлі та взаємних угод захищатимуться й надалі, заявив міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) на міністерському засіданні Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у Парижі. "Останніми тижнями ми працювали дуже інтенсивно, дуже солідарно, дуже зґуртовано на європейському рівні", - зазначив Альтмаєр. Так має бути і надалі.

Німецька економіка розділена

Голова Конфедерації асоціацій німецьких роботодавців (BDA) Інґо Крамер (Ingo Kramer) аналогічної думки. "Якщо США перестануть дотримуватись правил міжнародної торгівлі, то обов’язково потрібна спільна сильна відповідь ЄС", - сказав він після рішення Вашингтона. Це означає перелам у трансатлантичній торгівлі, оскільки США протягом десятиліть вважалися лідерами відкритих ринків та вільної конкуренції.

"ЄС також має скористатися можливістю перебудуватись і стати сильним та впевненим у собі економічним простором". Тож було б логічним, щоб європейці мали намір у найближчі роки, наприклад, укласти всеосяжні угоди про вільну торгівлю з Австралією та Новою Зеландією, вважає Крамер.

Федеральне об’єднання німецької промисловості (BDI) займає більш обережну позицію і закликає продовжувати діяти обачно - компенсаційні мита як контрзахід мають бути "дуже обережно зважені", - вважає президент BDI Дітер Кемпф (Dieter Kempf). "Метою має залишатися те, щоб США загалом зняли свої імпортні обмеження на сталь та алюміній", - каже Кемпф. "Зробіть Америку знову великою" не працює в ізоляції. "Трамп ризикує ланцюжками доданої вартості, загрожує великій кількості робочих місць в обробній промисловості та робить дорожчими товари для американських громадян. Крім того, протекціонізм Трампа не зробить американську сталеву та алюмінієву промисловість більш конкурентоспроможною".

Американський віскі, мотоцикли та джинси стануть дорожчими

Американські товари, на які ЄС збирається запровадити мита

ЄС пропонував провести переговори щодо спрощення процедур торгівлі з американськими компаніями, але умовою для цього назвав тривале звільнення від нових американських мит на сталь та алюміній. Втім, американці проігнорували цю пропозицію. І навіть на випадок цього ЄС ретельно підготувався. Єврокомісарка з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом заявила, що ЄС звернеться зі скаргою до Світової організації торгівлі й вже сьогодні було зроблено перший крок. У СОТ підтвердили, що отримали від Євросоюзу запит на консультації зі США в рамках організації. ЄС також вживатиме й інших заходів для захисту європейської економіки і запровадить у відповідь мита на американські товари.

Зараз ЄС має 90 днів згідно з правилами СОТ, щоб ухвалити контрзаходи під ключовим словом "перебалансування". Імпорт зі США може стати настільки дорогим, що компенсує фінансові збитки, яких зазнала б європейська промисловість.

Не виключена ескалація

Єврокомісія особливо наголошує, що компенсаційні заходи не є шрафними, але мають політичний підтекст. Віскі, мотоцикли Harley-Davidson та джинси - самі ці товари обрали через те, що вони виробляються в американських штатах, де при владі республіканці. Їхні губернатори повинні вплинути на президента та повернути його "на правильний шлях".

Чи можна розраховувати на це? Президент Федерального об’єднання німецької промисловості Дітер Кемпф боїться можливої ескалації: "Ми повинні очікувати, що американський президент просуватиме подальші дії у відповідь, і це насправді викликає занепокоєння," - сказав він в інтерв’ю на німецькому радіо. Фактично це підтвердив міністр торгівлі США Вілбур Росс, заявивши на засіданні Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у Парижі, що ескалація якщо і буде, то через те, що ЄС вирішив чинити опір.

25% мита на європейські автомобілі?

Нові німецькі автомобілі готові до відвантаження

Дональд Трамп вже оголосив, що він також розмірковує над зростанням вартості імпорту європейських автомобілів. Ключові галузі, такі як автопромисловість, є визначальними для міцності держави, заявив нещодавно Трамп. Тому міністерство торгівлі США має перевірити існуючу американську правову базу, яка передбачає ввізні мита на певні товари в разі загрози національній безпеці.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) дізнався про це під час візиту до США минулого тижня. "Зрозуміло, що це може бути особливо спрямовано проти німецьких автомобілів", - сказав він у вівторок у Берліні на підготовчому до зустрічі G20 форумі. Він сказав своєму колезі держсекретарю США Майку Помпео: "Майк, не можна цілком серйозно вважати, що від німецьких автомобілів страждають інтереси національної безпеки. Зовсім навпаки. Німецькі автомобілі роблять американські дороги безпечнішими".

Не до жартів

Втім, як би не намагався міністр закордонних справ не втрачати гумор у непростій ситуації, насправді йому не до жартів. Протекціонізм нині формує майже всі дискусії з Вашингтоном, зазначає Гайко Маас. "Зовнішньоекономічний баланс, здається, стає новим мірилом політичних відносин". Тим не менш, глобальна торгівля не є для Німеччини грою з нульовою сумою, а важливим фактором зростання, сприяє інноваціям і створює нові робочі місця. "Але це також потребує дієвої торгової системи на основі правил".

Втім, це саме те, що США ставлять під питання. Німецькі автовиробники вже б’ють на сполох. Останнім часом вони продавали у Сполучені Штати 480 тисяч автомобілів щороку. Згідно з повідомленнями у ЗМІ, мито, передбачене Трампом, на легкові авто, вантажівки та автозапчастини може становити до 25 відсотків. Досі мито на імпорт автомобілів у США було 3 відсотки, тоді як ЄС стягує 10% для автомобілів зі Сполучених Штатів.

Нью-Йорк без Mercedes?!

Це більмо на оці серед усього імпорту німецьких автомобілів, говорив Трамп доволі часто. Він зберігатиме свою торгову політику, доки жодної моделі Mercedes не їздитиме на П'ятій авеню в Нью-Йорку. Про це президент США заявив у квітні під час візиту в США президента Франції Еммануеля Макрона, як повідомляла преса з посиланням на свої джерела серед європейських та американських дипломатів.