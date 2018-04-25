ЄС: Рішення США щодо мит розхитує світові ринки

Єврокомісія (ЄК) розкритикувала рішення США щодо відтермінування лише на місяць рішення щодо нових мит на сталь та алюміній для ЄС. Такий крок адміністрації президента Дональда Трампа лише продовжує період "невизначеності на ринках", яка вже впливає на рішення бізнесу. Про це ЄК заявила у вівторок, 1 травня, та закликала "у повному обсязі та довгостроково" виключити ЄС з-під дії цих митних тарифів.

У заяві Єврокомісії зазначається, що нові мита США не можуть бути виправдані "міркуваннями національної безпеки", а надлишкові потужності в металургії та алюмінієвій промисловості створені не в ЄС. В ЄК також наголосили, що постійно демонстрували готовність до переговорів з питань доступу на ринки, однак не мають наміру робити це під тиском погроз.

Прокоментували рішення США і в Німеччині. Речниця уряду ФРН заявила, що Берлін "взяв до уваги" відтермінування рішення щодо мит. "Загалом, німецький уряд очікує надалі на тривалий виняток", - додала вона та зазначила, що ані ЄС, ані Сполучені Штати не зацікавлені в загостренні торговельних відносин.

У Федеральному об'єднанні торговельно-промислових палат Німеччини (DIHK) своєю чергою назвали відтермінування "часом перевести подих". У заяві асоціації зазначається, що зараз є шанс знизити напругу в торговельному протистоянні. Утім, кроки Вашингтона не приховують того, що США нехтують правилами світової торгівлі, які самі ж колись і ініціювали, додали там.

Нагадаємо, у рамках анонсованої протекціоністської політики Трамп запровадив 25-відсоткове мито на імпорт сталі та 10-відсоткові ввізні мита для алюмінію. Нові мита тимчасово не поширюються на Канаду та Мексику, які разом зі США є учасниками Північноамериканської угоди про вільну торгівлю.

Виняток було зроблено і для ЄС. На початку квітня Китай звернувся до СОТ з проханням врегулювати митну суперечку з США. Протекціоністські кроки Вашингтона спричинили побоювання спалаху торговельної війни. ЄС заявляв про готовність вдатися до заходів у відповідь.