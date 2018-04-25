ЄС: Рішення США щодо мит розхитує світові ринки

Єврокомісія (ЄК) розкритикувала рішення США щодо відтермінування лише на місяць рішення щодо нових мит на сталь та алюміній для ЄС. Такий крок адміністрації президента Дональда Трампа лише продовжує період "невизначеності на ринках", яка вже впливає на рішення бізнесу. Про це ЄК заявила у вівторок, 1 травня, та закликала "у повному обсязі та довгостроково" виключити ЄС з-під дії цих митних тарифів.
У заяві Єврокомісії зазначається, що нові мита США не можуть бути виправдані "міркуваннями національної безпеки", а надлишкові потужності в металургії та алюмінієвій промисловості створені не в ЄС. В ЄК також наголосили, що постійно демонстрували готовність до переговорів з питань доступу на ринки, однак не мають наміру робити це під тиском погроз.
Прокоментували рішення США і в Німеччині. Речниця уряду ФРН заявила, що Берлін "взяв до уваги" відтермінування рішення щодо мит. "Загалом, німецький уряд очікує надалі на тривалий виняток", - додала вона та зазначила, що ані ЄС, ані Сполучені Штати не зацікавлені в загостренні торговельних відносин.
У Федеральному об'єднанні торговельно-промислових палат Німеччини (DIHK) своєю чергою назвали відтермінування "часом перевести подих". У заяві асоціації зазначається, що зараз є шанс знизити напругу в торговельному протистоянні. Утім, кроки Вашингтона не приховують того, що США нехтують правилами світової торгівлі, які самі ж колись і ініціювали, додали там.
Нагадаємо, у рамках анонсованої протекціоністської політики Трамп запровадив 25-відсоткове мито на імпорт сталі та 10-відсоткові ввізні мита для алюмінію. Нові мита тимчасово не поширюються на Канаду та Мексику, які разом зі США є учасниками Північноамериканської угоди про вільну торгівлю.
Виняток було зроблено і для ЄС. На початку квітня Китай звернувся до СОТ з проханням врегулювати митну суперечку з США. Протекціоністські кроки Вашингтона спричинили побоювання спалаху торговельної війни. ЄС заявляв про готовність вдатися до заходів у відповідь.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Рекс Тіллерсон
Колишній керівник Exxon протримався на посаді держсекретаря США трохи більше року. Дональд Трамп звільнив його заради формування "нової команди" напередодні перемовин з Північною Кореєю, додавши, що у нього з Тіллерсоном "не збігаються позиції". Подейкують, що стосунки між президентом та урядовцем погіршились після того, як Тіллерсон у жовтні 2017 року назвав Трампа "ідіотом".
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Гері Кон
До роботи старшим радником президента США з економічних питань Гері Кон очолював інвестиційний банк Goldman Sachs. Його вважають одним із авторів податкової реформи, ухваленої в США наприкінці 2017 року. Кон є противником політики протекціонізму: він критував ініціативу Трампа щодо запровадження мит на ввезення алюмінію і сталі до США, заявляючи, що це негативно вплине на бізнес.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Хоуп Хікс
Хоуп Хікс пішла з посади директорки з комунікацій Білого дому наприкінці лютого 2018 року. За день до звільнення вона свідчила перед американськими законодавцями у так званій "російській справі". У Білому домі наголошували, що відставка Хікс не пов'язана з її свідченнями. 29-річна колишня модель була серед найближчих соратників Трампа.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Стів Беннон
Навіть людина, яка відіграла ключову роль у сходженні Трампа на політичний олімп, не протрималась у Білому домі довше року. Саме для Беннона Трамп у грудні 2016 року створив посаду головного стратега. Беннон був палким прихильником економічного націоналізму США та стратегії "Америка передусім". Причиною конфлікту з Трампом вважають критичні висловлювання Беннона щодо родини президента.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Ентоні Скарамуччі
53-річний колишній інвестор гедж-фондів перебував на посаді директора з комунікацій Білого дому лише 10 днів. Мешканець Нью-Йорка, який обіймав цю кілька місяців вакантну посаду, пішов того ж дня, коли колишній генерал морської піхоти Джон Келлі став керівником апарату Білого дому.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Райнс Прібус
Колишнього керівника апарату Білого дому змусили залишити посаду лише через шість місяців роботи після публічної ворожнечі з Ентоні Скарамуччі, тодішнім директором з комунікацій Білого дому. За наявною інформацією, Прібус належав до співробітників апарату, котрі були проти кандидатури Скарамуччі.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Шон Спайсер
Речник Білого дому Шон Спайсер, який мав досить напружені стосунки з президентом і пресою, пішов у відставку, заявивши Трампу, що він категорично проти призначення Ентоні Скарамуччі на посаду директора з комунікацій Білого дому.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Джеймс Комі
Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі начебто через те, що той закрив справу проти колишньої державної секретарки США Гілларі Клінтон. Критики ж вважають, що справжньою причиною було розслідування ФБР імовірного втручання Росії у президентські вибори в США.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Майкл Флінн
Радник Трампа з нацбезпеки Флінн пішов у відставку після скандалу навколо його розмови з послом РФ у США щодо можливого скасування американських санкцій проти Москви. Розмова відбулася ще до вступу Трампа на посаду президента США. Флінн заперечував, що в розмові йшлося про санкції і їхнє можливе скасування.
Автор: Світлана Кореновська