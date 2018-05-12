 ЄС розширив військову місію у Малі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2018
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Новини

ЄС розширив військову місію у Малі

Країни ЄС ухвалили рішення розширити та подовжити на два роки свою військову місію в Малі. Її основна мета - навчання та підтримка місцевих військових у боротьбі проти джихадистів та перевізників мігрантів.

Військові Бундесверу навчають малійський військових

Військові Бундесверу навчають малійський військових

Євросоюз на два роки продовжив та розширив військову місію у західноафриканській країні Малі. Відповідне рішення Рада ЄС ухвалила в понеділок, 14 травня, повідомляє агенція AFP. Згідно з рішенням, навчальна місія ЄС EUTM у Малі триватиме до 18 травня 2020 року.

Крім того, військові з країн ЄС у подальшому підтримуватимуть сили швидкого реагування п'яти країн регіону - Малі, Нігеру, Мавританії, Буркіна-Фасо та Чаду - у боротьбі проти терористичних груп та перевізників мігрантів. Тут їхньою головною метою також є консультування та навчання.

DW.COM

Крім подовження тривалості шести закордонних місій, було вирішено також значно збільшити контингент миротворців у Афганістані та Малі й розширити місію з вишколу в Іраку. (07.03.2018)

Німецькі військові інструктори і надалі братимуть участь у вишколі військовослужбовців Малі. Уряд ФРН схвалив також подальшу участь Бундесверу у боротьбі з сомалійськими піратами. (11.04.2018)

Чисельність сил швидкого реагування п'яти зазначених вище країн становить п'ять тисяч солдатів. До середини поточного року вони мають бути готові до проведення операцій і вести боротьбу проти джихадистів та торговців людьми в регіоні. Ці підрозділи отримають пряму фінансову підтримку від ЄС.

Крім того, держави-члени ЄС збільшили бюджет місії у Малі - у наступні два роки він має зрости до 59,7 мільйона євро. У минулі два роки він становив 33,4 мільйона євро.

У складі місії EUTM у Малі - 580 солдатів, з яких 350 військових німецького Бундесверу. До цього часу європейські інструктори провели навчання для 11 тисяч солдатів у Малі. Крім того, представники місії консультують місцевий уряд з приводу реформування збройних сил.
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