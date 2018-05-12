 ЄС пропонує економічний план для порятунку ядерної угоди з Іраном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ЄС пропонує економічний план для порятунку ядерної угоди з Іраном

Європейський Союз запропонував економічний план для порятунку ядерної угоди з Іраном після виходу з неї США.

Джавад Заріф і Федеріка Могеріні

Очільник МЗС Ірану Джавад Заріф та голова зовнішньополітичної служби ЄС Федеріка Могеріні

Європейський Союз намагається переконати Іран не виходити з ядерної угоди, підписаної у 2015 році. У вівторок, 15 травня, ЄС запропонував економічний план, що складатиметься з дев'яти пунктів, аби врятувати угоду з Іраном, інформує агенція AFP.

Раніше у вівторок очільник МЗС Ірану Джавад Заріф провів переговори з верховною представницею Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федерікою Могеріні, а також трьома підписантами ядерної угоди з боку Європи - главами МЗС Великобитанії, Франції та Німеччини.

DW.COM

Європейські учасники ядерної угоди з Іраном протягом 60 днів мають надати гарантії щодо захисту інтересів Ірану та збереження угоди. Інакше Тегеран ухвалить "необхідні рішення", заявив заступник голови іранського МЗС. (14.05.2018)

Канцлерка ФРН Анґела Меркель пообіцяла і далі працювати над трансатлантичним партнерством. Наступного тижня Париж, Лондон, Берлін обговорять у Брюсселі подальшу долю ядерної угоди з Іраном. (11.05.2018)

Могеріні заявила, що ЄС докладе зусиль до підтримання економічних зв'язків з Іраном і захисту європейських фірм, що провадять бізнес в Ірані. Зокрема, експерти ЄС розробляють конкретні економічні пропозиції для Ірану щодо можливості продавати нафтогазову продукцію до ЄС.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у вівторок, 8 травня, оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди з Іраном. Укладена влітку 2015 року ядерна угода передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Трамп же заявив про "безсумнівні докази" того, що Іран, всупереч запевненням, розробляв ядерну зброю. Європейські країни, в тому числі Франція, Німеччина й Великобританія розкритикували рішення США.

Іран зажадав від європейських учасників гарантій збереження угоди. У Тегерані заявили, що європейські країни упродовж 60 днів мають надати гарантії щодо захисту економічних інтересів Ірану та компенсації збитків, завданих внаслідок виходу США з угоди.
Дивитись відео 05:43

Макрон закликав Трампа "не руйнувати усе" - ексклюзивне інтерв'ю DW з президентом Франції (10.05.2018)

Аудіо й відео до теми

Макрон закликав Трампа "не руйнувати усе" - ексклюзивне інтерв'ю DW з президентом Франції (10.05.2018)  

Також за темою

Belgien Brussel - Irans Außenminister Javad Zarif und Federica Mogherini

У Брюсселі дипломати намагаються врятувати ядерну угоду з Іраном 15.05.2018

На переговорах у Брюсселі глави МЗС кількох країн ЄС та Ірану заявили про оптимізм щодо порятунку ядерної угоди. Очільниця європейської дипломатії Федеріка Могеріні каже про "дуже продуктивну зустріч" з главою МЗС Ірану.

Logo International Atomic Energy Agency IAEA

Ядерна угода з Іраном: ЄС та США розійшлися в оцінці закидів Ізраїлю 01.05.2018

Над ядерною угодою з Іраном збираються хмари: США серйозно поставилися до заяв Ізраїлю. В ЄС, утім, більш критично оцінили слова Нетаньяху та поки не побачили доказів порушення Тегераном умов угоди.

Präsident Hassan Ruhani

Президент Ірану розраховує на порятунок ядерної угоди 13.05.2018

Президент Ірану Хасан Роухані назвав вихід США з ядерної угоди "порушенням політичної етики", однак зазначив, що у партнерів по угоді є ще шанс врятувати її.

Докладно

Петер Альтмаєр виступає за прагматичний підхід у відносинах з РФ

Петер Альтмаєр: У відносинах з Москвою потрібен прагматизм

Петер Альтмаєр в інтерв'ю DW розповів про перспективи розвитку відносин з Москвою і Вашингтоном. 

У ФРН почали підготовчі роботи на морській ділянці Північного потоку-2

У ФРН готують морську ділянку "Північного потоку-2"

Компанія Nord Stream 2 AG почала підготовчі роботи на морській ділянці газопроводу "Північний потік-2". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  