ЄС пропонує економічний план для порятунку ядерної угоди з Іраном

Європейський Союз намагається переконати Іран не виходити з ядерної угоди, підписаної у 2015 році. У вівторок, 15 травня, ЄС запропонував економічний план, що складатиметься з дев'яти пунктів, аби врятувати угоду з Іраном, інформує агенція AFP.

Раніше у вівторок очільник МЗС Ірану Джавад Заріф провів переговори з верховною представницею Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федерікою Могеріні, а також трьома підписантами ядерної угоди з боку Європи - главами МЗС Великобитанії, Франції та Німеччини.

Могеріні заявила, що ЄС докладе зусиль до підтримання економічних зв'язків з Іраном і захисту європейських фірм, що провадять бізнес в Ірані. Зокрема, експерти ЄС розробляють конкретні економічні пропозиції для Ірану щодо можливості продавати нафтогазову продукцію до ЄС.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у вівторок, 8 травня, оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди з Іраном. Укладена влітку 2015 року ядерна угода передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Трамп же заявив про "безсумнівні докази" того, що Іран, всупереч запевненням, розробляв ядерну зброю. Європейські країни, в тому числі Франція, Німеччина й Великобританія розкритикували рішення США.

Іран зажадав від європейських учасників гарантій збереження угоди. У Тегерані заявили, що європейські країни упродовж 60 днів мають надати гарантії щодо захисту економічних інтересів Ірану та компенсації збитків, завданих внаслідок виходу США з угоди.