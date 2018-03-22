 ЄС прагне оподатковувати інтернет-гігантів | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.03.2018
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Економіка

ЄС прагне оподатковувати інтернет-гігантів

Старі моделі оподаткування не дозволяють країнам ЄС збирати адекватний податок з компаній на кшталт Google і Facebook. У Єврокомісії розробили нові пропозиції, але, схоже, що конфлікту з гігантами галузі не уникнути.

ЄС хоче змінити принципи оподаткування інтернет-компаній

ЄС хоче змінити принципи оподаткування інтернет-компаній

Інтернет-гіганти на кшталт Google, за даними Єврокомісії, сплачують у середньому десять відсотків податків від свого прибутку. Звичайні концерни, які працюють по всьому світу, щороку сплачують близько 23 відсотків податків. Великі інтернет-фірми, які майже всі базуються в США, сплачують більшу частку своїх скромних податків там, хоча значну частину своїх прибутків вони отримують в Європі та інших регіонах світу.

Досі багатонаціональні інтернет-компанії свої прибутки згідно з правом США легко переміщали до своїх дочірніх компаній, розташованих у країнах з низьким оподаткуванням, серед яких країни ЄС, як-то Нідерланди, Люксембург або Ірландія.

"Постійні представництва" не повинні більше грати ніякої ролі

Європейський Союз тепер хоче виступити проти цієї кричущої нерівності. Єврокомісар з питань фінансів П'єр Московічі запропонував у Брюсселі додаткове оподаткування у три відсотки щодо певних видів бізнесу в інтернеті. Вони повинні будуть прямо сплачувати податок на рекламу в мережі, за надання послуг та за продаж даних третій стороні, незалежно від того, де фізично базується їхнє підприємство. У такий спосіб Брюссель сподівається вирівняти ситуацію.

Досі можна було оподатковувати лише "постійні представництва" підприємства. Оскільки діяльність Google, Facebook, Apple, Airbnb, Ebay тощо зосереджена в інтернеті, міністри фінансів країн ЄС погоджуються, що від анахронічного столітнього принципу слід відмовитися.

У тому ж ключі Єврокомісія висунула другу пропозицію: прибутки компаній в інтернеті повинні в майбутньому оподатковуватися в тій країні, де їх здобуто, тобто там, де і є їх клієнтура. Фізичне розташування підприємства не відіграє більше жодної ролі. Тобто якщо підприємство базується в Ірландії, де податки низькі, але його прибутки зароблено переважно на клієнтах з Німеччини, то і платити воно їх має у Німеччині. Такий порядок буде діяти для підприємств, які або мають річний обіг у сім мільйонів євро, або мають 100 тисяч абонентів, або за рік укладають понад три тисячі угод в інтернеті на надання послуг.

Проти чорної діри

П'єр Московічі наголосив, що податкове право походить ще з тих часів, коли ніхто не знав, що таке інтернет. Тому воно має бути терміново адаптованим до нових реалій. "Досі ми маємо чорну діру в оподаткуванні для країн-членів, оскільки податкова база розпорошена. Тому ми прагнемо запровадити новий юридичний стандарт оподаткування", - сказав він на презентації свого плану в Брюсселі. За оцінками Єврокомісії, в світі існує від 120 до 150 підприємств, які мають сплачувати нові податки за свою інтернет-діяльність. Телекомунікаційні підприємства, медіакомпанії та інтернет-магазини, як-то Amazon, як очікується, нові податки не торкнуться. 

Єврокомісія очікує, що ці нововведення додадуть у бюджети країн ЄС близько п'яти мільярдів євро щороку. Податок мав би спершу бути запровадженим на тимчасовій основі, адже розвинуті індустріальні країни та нові індустріальні країни працюють в рамках Організації з економічної співпраці та розвитку (ОЕСР) над глобальним рішенням проблеми. Однак консультації тривають роками, а результату досі немає.

Потенційна суперечка зі США?

Американські інтернет-компанії уже тривалий час скаржаться, що до них у Європі ставляться несправедливо. Ці скарги можуть посилитися і знайти відгук у Дональда Трампа. Цього побоюються, наприклад, у європейській діловій асоціації Business Europe у Брюсселі. "Це суто європейська ідея і ми сподіваємося, що її не пов'яжуть з поточною суперечкою довкола мит на європейську сталь та алюміній", - каже очільник Business Europe Маркус Бейрер. Наразі єврокомісарка з питань торгівлі Сесілія Мальстрьом у Вашингтоні домовляється про винятки для ЄС щодо мит, якими погрожує Вашингтон.

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Інтернет-податок для великих концернів мають підтримати усі 28 членів ЄС. Деякі країни, як Ірландія з її низькими податками має серйозні застереження. Ірландські дипломати попередили, що Google, Facebook та інші можуть спробувати перенести з Європи свої офіси або дочірні підприємства. Нові правила можуть завдати удару по податкових оазах, як-то Ірландія чи Люксембург. Ірландія мала б стягнути з американської фірми Apple 13 мільярдів євро несплачених податків, але досі з цим не поспішає.

США теж діють активно задля повернення підприємств і прибутків. Завдяки податковій реформі, підприємства, які свої закордонні прибутки акумулюють у США, сплачуватимуть низькі податки. Бізнесові відносини між компаніями в США та їхніми філіалами у ЄС у майбутньому більше цікавитимуть фіскальні органи. Асоціація підприємців Business Europe дивиться на це критично. Маркус Бейрер застерігає, що це може призвести до ускладнень для європейських підприємств і для ізоляції американського ринку.

  • Припарковані вантажівки. Південь Франції

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  • Світова прем'єра NanoTV LG (архівне фото)

    Картельним змовникам - мільярдні штрафи

    Картель кінескопів...

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    Картельним змовникам - мільярдні штрафи

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    ... організували у 2008 році так званий картель автомобільного скла. ЄС наклав на чотирьох виробників автоскла штраф у понад 1,3 мільярда євро через незаконну цінову змову. Участь у змові брали французька Saint-Gobain, японська Asahi, британська Pilkington і бельгійська Soliver. Saint-Gobain мала сплатити 896 мільйонів євро, оскільки це був повторний злочин.

  • Сховище Gaz der France у Гамбурзі

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    Класичний територіальний картель...

    ...у 2009 році було розкрито Євросоюзом. У ньому брали участь газові компанії Eon та Gaz de France. Обидві домовилися під час прокладання газопроводу використовувати його лише для продажу газу на території своєї країни. Штраф: 553 мільйонів євро - для кожного з підприємств.

  • Головний офіс Intel

    Картельним змовникам - мільярдні штрафи

    Найбільший виробник чипсетів...

    ...підкуповував торговельні мережі на кшталт Media Markt, щоб ті продавали комп'ютери лише з процесорами від Intel. У травні 2009 року Єврокомісія наклала мільярдний штраф, бо Intel зловжив своєю панівною позицією на ринку. Підприємство через демпінгові знижки та прямі виплати зашкодило виробникам і постачальникам, передовсім конкурентам з AMD, другого найбільшого виробника чипсетів.

  • Ескалатор в Берлінському метро

    Картельним змовникам - мільярдні штрафи

    На ліфти і ескалатори...

    ...між 1995 та 2004 роками п'ять виробників зафіксували ціни, поділили ринки і обмінювалися між собою конфіденційною інформацією. Німецький виробник ліфтів ThyssenKrupp Elevator, який належить до американського концерну Otis, швейцарський Schindler, фінська Kone та Mitsubishi Elevator Europe мали у 2007 році сумарно сплатити 992 мільйонів євро штрафу.

    Автор: Дмитро Прокопчук


DW.COM

Картельним змовникам - мільярдні штрафи

П'ятьох німецьких автовиробників підозрюють у картельінй змові. Якщо їхні угоди визнають такими, що порушували принципи конкуренції, їм доведеться заплатити чимало. Пропонуємо вам огляд найжорсткіших покарань картелів. (26.07.2017)  

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