ЄС планує перевірку інфраструктури задля швидшого пересування військ

Євросоюз вживає нових кроків для пришвидшення руху військового обладнання та особового складу збройних сил в межах ЄС. У середу, 28 березня, Єврокомісія винесла пропозицію, яка передбачає аудит європейських дорожньої та залізничної мереж для подальшого визначення оптимальних маршрутів військового транспорту.

Голова європейського зовнішньополітичного відомства Федеріка Могеріні зазначила, що завдяки покращенню військової мобільності Євросоюз зможе бути "більш ефективним у запобіганні кризам, більш ефективним у розгортанні наших місій і швидшим у реагуванні, коли постають виклики", цитує інформагенція dpa.

Нині багато мостів у країнах ЄС не можуть витримати вагу військової техніки, а залізниці не розраховані на додаткові військові перевезення. Аудит транспортних мереж має завершитися до кінця 2019 року. Як результат, Євросоюз може виділити кошти на найбільш нагальні вдосконалення інфраструктури. Ця пропозиція Єврокомісії потребує затвердження країн-членів ЄС.