 ЄС оскаржує у СОТ мита США на сталь та алюміній | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2018

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Новини

ЄС оскаржує у СОТ мита США на сталь та алюміній

Євросоюз оскаржує в СОТ запровадження США з 1 червня ввізного мита на сталь та алюміній. Водночас у Єврокомісії обмірковують подальші кроки.

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Європейський Союз оскаржує в СОТ запровадження Сполученими Штатами ввізного мита на сталь та алюміній з країн-членів ЄС. У п'ятницю, 1 червня, Євросоюз направив через дії США відповідну скаргу в Світову організацію торгівлі (СОТ), передає інформагенція AFP. 

Єврокомісарка з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом назвала запроваджені Вашингтоном з 1 червня 25-відсоткові ввізні мита на сталь та 10-відсоткові на алюміній "протекціонізмом" та визнала їх абсолютно невиправданими. На думку євокомісарки, такі кроки становлять загрозу для робочих місць у Європі, а також у самих Сполучених Штатах.

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Брюссель та Вашингтон не змогли домовитися щодо питання мит на сталь і алюміній. Від 1 червня імпорт сталі з ЄС до США підпадає під 25-відсоткове мито. (31.05.2018)

Після підвищення США мит на сталь і алюміній з ЄС президент Франції Еммануель Макрон закликає американського лідера Дональда Трампа повернутися до правил СОТ. Критика звучить також у Німеччині та МВФ. (01.06.2018)

Водночас Мальмстрьом розповіла, що в Брюсселі обдумують кроки у відповідь на торговельну політику нинішньої адміністрації Білого дому. Єворопейська Комісія (ЄК) ще раніше підготувала список товарів зі США, котрі можуть обкладатися високим ввізним митом. Крім сталі, до цього списку увійшли американське віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley-Davidson та джинси Levi's. Цей перелік ще обговорюють з країнами-членами спільноти.

Водночас Мальмстрьом застерегла президента США Дональда Трампа від перспективи запровадження мит на імпорт автомобілів з ЄС. "США граються в небезпечну гру", - сказала єврокомісарка. На її думку, такі мита в разі запровадження можуть заподіяти "величезну шкоду" як в ЄС, так і в США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість запровадження мит на імпортовані в країну автомобілі.

За статистикою, близько половини від сукупної кількості автомобілів, котрі щороку продаються на американському ринку, імпортовані з-за кордону. 2017 року США імпортували 8,3 мільйона автомобілів вартістю понад 190 мільярдів доларів. З них 2,4 мільйона машин завезли з Мексики, 1,8 мільйона - з Канади, 1,7 мільйона - з Японії і 500 тисяч машин - з Німеччини. Натомість за минулий рік США експортували в інші країни близько двох мільйонів автомобілів вартістю 57 мільярдів доларів.

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