 ЄС наполягає на тривалому звільненні від мит США | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.03.2018
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Економіка

ЄС наполягає на тривалому звільненні від мит США

Євросоюз вимагатиме від США не обкладати митними зборами сталь та алюміній з Європи. Вашингтон звільнив європейських експортерів від спецмит на ці вироби до 1 травня.

Країни ЄС прагнуть подовження режиму звільнення від американських мит на сталь та алюміній

Глави держав та урядів країн-членів Європейського Союзу вимагають від Сполучених Штатів подовження чинності пільгового режиму звільнення від американських митних зборів для експортерів сталі та алюмінію з ЄС. Відповідну спільну заяву учасників саміту ЄС у Брюсселі озвучено ввечері у п’ятницю, 23 березня.

На саміті ЄС наголосили на важливості "тривалої" дії ексклюзивних норм для імпорту сталі та алюмінію з країн-членів Євросоюзу, повідомляє інформагенція AFP. Нинішній виняток для європейських сталеварів та виробників алюмінію триває до 1 травня поточного року. Так само в заяві вказується на готовність ЄС вдатися до зустрічних імпортних зборів на мільярдні суми щодо американського експорту окремих груп товарів до ЄС.

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Спецмита США на імпорт сталі та алюмінію попередньо не поширюватимуться на ЄС та ще низку країн. (22.03.2018)

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Канцлерка Німеччини Анґела Меркель та лідер Китаю Сі Дзіньпін домовилися шукати розв'язання проблеми надлишкових потужнестей з виробництва сталі в світі на рівні Великої двадцятки. (17.03.2018)

Глава Білого дому підписав меморандум про запровадження мит на імпорт товарів з Китаю. У ціновому обрахунку обсяг імпорту сягає 60 мільярдів доларів. (22.03.2018)

Лідери Євросоюзу опиралися в своїх аргументах на норми та принципи вільної торгівлі, прописані в угодах Світової організації торгівлі (СОТ). Запровадження США митних зборів на окремі групи товарів імпорту не можна виправдати національними інтересами, наголошують у Брюсселі. На тлі цього канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) застерегла від загрози "спіралі" зустрічних контрзаходів, від чого "всі програють". Так само, керівники держав ЄС визнали, що головну проблему металургійної галузі на сьогодні становить тривале глобальне перевиробництво, тож саме тут і слід шукати вирішення.

Бізнес ФРН застерігає від наслідків торговельної війни США проти КНР

Тим часом керівництво Азійсько-тихоокеанського комітету представників німецького бізнесу попереджає про небезпеку негативних наслідків запровадження США митних зборів для низки товарів з Китаю. За словами речника цього комітету, нещодавній крок адміністрації Білого дому викликає "велику стурбованість", повідомляє dpa.

Нагадаємо, 22 березня президент США Дональд Трамп підписав меморандум щодо запровадження мит на імпорт товарів з Китаю, обсяги якого у ціновому обрахунку сягають 60 мільярдів доларів на рік. Того самого дня в американському уряді повідомили про попередній виняток для спецмит на сталь та алюміній для ЄС, Австралії, Південної Кореї, Аргентини та Бразилії. Звільнення від дії спецмит триватиме, поки США не домовиться з ними про умови двосторонньої торгівлі, заявили у Вашингтоні. Канада та Мексика, які разом зі США є учасниками Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA), ще раніше були в переліку країн, на які не мали поширюватись мита.

Решті країн доведеться рахуватися з 25-відсотковим митом на імпорт сталі та 10-відсотковим - на імпорт алюмінію.
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Країни ЄС прагнуть подовження режиму звільнення від американських мит на сталь та алюміній

ЄС наполягає на тривалому звільненні від мит США

Євросоюз вимагатиме від США не обкладати митними зборами сталь та алюміній з Європи.  

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