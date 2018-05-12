 ЄС назвав зведення Керченського мосту порушенням суверенітету України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2018
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Новини

ЄС назвав зведення Керченського мосту порушенням суверенітету України

Відкриття мосту між Росією та анексованим нею Кримом спрямоване на подальшу примусову інтеграцію півострова, заявляють у ЄС. У Брюсселі також переконані, що міст перешкоджатиме судноплавству.

Міст через Керченську протоку

Міст через Керченську протоку

Євросоюз засудив спорудження мосту, що сполучає Росію та анексований нею Крим. "Російська Федерація побудувала Керченський міст на Кримський півострів без згоди України. Це є ще одним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України з боку Росії", - йдеться у заяві прес-служби зовнішньополітичного відомства ЄС, оприлюдненій у вівторок, 15 травня.

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За порушення санкцій ЄС щодо Росії розслідування проводиться щодо семи нідерландських компаній. Їх підозрюють у сприянні будівництву Керченського мосту. (04.05.2018)

У заяві наголошується, що "будівництво мосту спрямоване на подальшу примусову інтеграцію незаконно анексованого півострова з Росією та його ізоляцію від України, частиною якої він залишається". Також у ЄС вказали, що міст обмежує судноплавство Керченською протокою до українських портів у Азовському морі.

У Брюсселі наголосили, що засуджують та ніколи не визнають незаконну анексію, яка є порушенням міжнародного права.

Нагадаємо, раніше цього дня президент Росії Володимир Путін відкрив автомобільний рух Керченським мостом. Він перетнув міст через Керченську протоку за кермом "КамАЗа", який очолив колону вантажної техніки. Українська влада засудила будівництво та відкриття мосту.
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"Кримський міст": Україна готує позови проти Росії (15.05.2018)

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