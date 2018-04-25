 ЄС нагадав Лондону: без рішення щодо Ірландії угоди про Brexit не буде | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2018
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Новини

ЄС нагадав Лондону: без рішення щодо Ірландії угоди про Brexit не буде

Без вирішення ірландського питання угода про вихід Великобританії із ЄС не відбудеться, попередив головний представник ЄС на переговорах з Британією щодо Brexit Мішель Барньє.

Brüssel Eu-PK zu Brexit Barnier (Reuters/F. Lenoir)

Головний представник ЄС у переговорах про вихід Великобританії із Євросоюзу Мішель Барньє заявив, що "зараз прийшов час вирішити суперечності" щодо питання ірландського кордону після Brexit. "У випадку будь-яких сумнівів щодо наших зобов'язань у даному питанні, дозвольте мені висловитись дуже зрозуміло: ми не будемо укладати договір про вихід Великобританії до тих пір, поки це рішення не буде включено в текст", - заявив Барньє у своїй статті для ірландського видання Sunday Independent, яка вийшла в неділю, 29 квітня.

Барньє нагадав тверду позицію ЄС, яка полягає у тому, що Брюссель не укладатиме угоду із Лондоном до остаточного вирішення ірландського питання. "Ми не будемо підписувати будь-яку угоду з Великобританією, якщо ми - разом з ірландським урядом - не будемо задоволені тим рішенням, яке знайдено для Ірландії", - зазначив він. Він наголосив, що Brexit створив специфічну проблему в Ірландії, тому Великобританія відповідальна за її вирішення. Він закликав Лондон невідкладно надати свою позицію з цього питання. 

Лідери країн ЄС мають обговорити на саміті у червні питання, як уникнути перевірок на кордоні між Ірландією, яка є членом ЄС, та Північною Ірландією, яка є частиною Великобританії та вийде з ЄС внаслідок Brexit.

Північноірландське питання є одним із найбільш делікатних у перемовинах про вихід Великобританії з ЄС. Раніше Єврокомісія запропонувала проект угоди щодо Brexit, який передбачає, зокрема, що Північна Ірландія може залишитися в митному союзі ЄС після виходу Великобританії зі складу блоку.

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Президент Європейської Ради Дональд Туск раніше також заявив, що Великобританія має ухвалити рішення щодо того, який статус матиме її кордон з Ірландією. У іншому випадку Brexit, за його словами, не відбудеться. Нагадаємо, що раніше лідери ЄС узгодили, що перехідний період після офіційного виходу Великобританії з ЄС розпочнеться 29 березня 2019 року і триватиме 21 місяць.
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