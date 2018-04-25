ЄС нагадав Лондону: без рішення щодо Ірландії угоди про Brexit не буде

Головний представник ЄС у переговорах про вихід Великобританії із Євросоюзу Мішель Барньє заявив, що "зараз прийшов час вирішити суперечності" щодо питання ірландського кордону після Brexit. "У випадку будь-яких сумнівів щодо наших зобов'язань у даному питанні, дозвольте мені висловитись дуже зрозуміло: ми не будемо укладати договір про вихід Великобританії до тих пір, поки це рішення не буде включено в текст", - заявив Барньє у своїй статті для ірландського видання Sunday Independent, яка вийшла в неділю, 29 квітня.

Барньє нагадав тверду позицію ЄС, яка полягає у тому, що Брюссель не укладатиме угоду із Лондоном до остаточного вирішення ірландського питання. "Ми не будемо підписувати будь-яку угоду з Великобританією, якщо ми - разом з ірландським урядом - не будемо задоволені тим рішенням, яке знайдено для Ірландії", - зазначив він. Він наголосив, що Brexit створив специфічну проблему в Ірландії, тому Великобританія відповідальна за її вирішення. Він закликав Лондон невідкладно надати свою позицію з цього питання.

Лідери країн ЄС мають обговорити на саміті у червні питання, як уникнути перевірок на кордоні між Ірландією, яка є членом ЄС, та Північною Ірландією, яка є частиною Великобританії та вийде з ЄС внаслідок Brexit.

Північноірландське питання є одним із найбільш делікатних у перемовинах про вихід Великобританії з ЄС. Раніше Єврокомісія запропонувала проект угоди щодо Brexit, який передбачає, зокрема, що Північна Ірландія може залишитися в митному союзі ЄС після виходу Великобританії зі складу блоку.

Британська прем’єр-міністерка Тереза Мей відкинула цю пропозицію. За її словами, створення регульованого та митного кордону між Північною Ірландією та рештою королівства загрожує збереженню загального спільного ринку Великобританії та конституційній цілісності королівства.

Президент Європейської Ради Дональд Туск раніше також заявив, що Великобританія має ухвалити рішення щодо того, який статус матиме її кордон з Ірландією. У іншому випадку Brexit, за його словами, не відбудеться. Нагадаємо, що раніше лідери ЄС узгодили, що перехідний період після офіційного виходу Великобританії з ЄС розпочнеться 29 березня 2019 року і триватиме 21 місяць.