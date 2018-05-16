ЄС критикує вибори у Венесуелі і погрожує країні санкціями

Європейський Союз розгляне можливість запровадження нових санкцій проти Венесуели після переобрання президента країни Ніколаса Мадуро, які відбулись із порушеннями та не відповідають міжнародним стандартам. Про це у вівторок, 22 травня, заявила верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні. За її словами, ЄС та його держави-члени розглянуть питання про ухвалення відповідних заходів після виборів у Венесуелі.
Вибори у Венесуелі відбулись "без дотримання мінімальних міжнародних стандартів", "без поваги до політичного плюралізму, демократії, прозорості та верховенства права", заявила Могеріні. Вона також відзначила численні повідомлення про порушення в день виборів, включаючи купівлю голосів, що завадили проведенню справедливих виборів.
Крім того, Могеріні закликала уряд Венесуели "взяти чіткий курс на повну повагу конституції країни і створити умови, які дозволять усім політичним і соціальним гравцям взяти участь у вирішенні значних проблем, що стоять перед країною".
Напередодні президент США Дональд Трамп підписав указ, який посилює фінансові санкції проти Венесуели. Він забороняє американським юридичним та фізичним особам здійснювати транзакції, що мають стосунок до державного боргу Венесуели. У відповідь на це 22 травня Ніколас Мадуро оголосив про вислання з країни двох високопоставлених американських дипломатів. Повіреному США у справах Венесуели Тодду Робінсону та керівнику політичного відділу посольства США Браяну Нараньо дали 48 годин, щоб залишити країну.
Як повідомлялось раніше, під час дострокових президентських виборів Николас Мадуро був переобраний головою держави. Він отримав понад 5,8 мільйона або близько 68 відсотків голосів. Голосування відбулося за досить низької явки та на тлі бойкоту з боку опозиції і повідомлень про масові порушення.
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Венесуела на порозі громадянської війни
Вуличні протести
"Геть диктатуру!" та "Капрілеса у президенти!" - вимагають демонстранти у Венесуелі. Протести у цій країні не вщухають от уже кілька місяців. Жителі Венесуели не задоволені економічною ситуацією в країні та вимагають дострокових виборів президента.
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Венесуела на порозі громадянської війни
Жертви протистояння
У кількох містах акції переросли у вуличні бої між демонстрантами й поліцією. Силовики намагалися придушити протести сльозогінним газом і водометами. Від початку квітня внаслідок такого протистояння загинуло вже майже сто людей, сотні мітингувальників - поранені.
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Венесуела на порозі громадянської війни
Проти узурпації влади
Протистояння загострилося після заборони лідеру опозиції Енріке Капрілесу обіймати державні посади упродовж 15 років. Протестувальники вважають, що чинний президент Ніколас Мадуро намагається узурпувати владу й усунути Капрілеса, який має серйозні шанси на перемогу на виборах у 2018 році.
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Венесуела на порозі громадянської війни
Барикади в Каракасі
Протестувальники в Каракасі спалили кілька вантажівок та звели барикади на вулицях міста. У хід пішло все: сміття, старі матраци і навіть ванни. Прибічники опозиції мають намір блокувати магістралі по всій країні і залишатися там якомога довше.
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Венесуела на порозі громадянської війни
Суцільний дефіцит
Протестуючи на вулицях, мітингарі прагнуть покласти край насильству і бідності. У Венесуелі кілька років поспіль спостерігається дефіцит продуктів харчування, а також брак ліків та багатьох інших товарів. Цю булочну розгромили протестувальники. Проте жителі країни вже давно звикли до порожніх прилавків у магазинах та довжелезних черг.
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Венесуела на порозі громадянської війни
Мадуро: Це - спроба державного перевороту
Президент Венесуели, країни, яка має найбільші запаси нафти на планеті, не хоче брати на себе відповідальність за тривалу економічну кризу. Протести опозиції Ніколас Мадуро вважає спробою здійснити державний переворот, а демонстрантів називає терористами.
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Венесуела на порозі громадянської війни
Загроза ескалації конфлікту
Одна з учасниць акції протесту стала перед урядовим бронетранспортером, перегородивши йому дорогу. Кінця конфронтації між владою та демонстрантами поки що не видно. Експерти попереджають, що конфлікт у Венесуелі може перерости у громадянську війну.
Автор: Ольга Войтович