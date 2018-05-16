ЄС критикує вибори у Венесуелі і погрожує країні санкціями

Європейський Союз розгляне можливість запровадження нових санкцій проти Венесуели після переобрання президента країни Ніколаса Мадуро, які відбулись із порушеннями та не відповідають міжнародним стандартам. Про це у вівторок, 22 травня, заявила верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні. За її словами, ЄС та його держави-члени розглянуть питання про ухвалення відповідних заходів після виборів у Венесуелі.

Вибори у Венесуелі відбулись "без дотримання мінімальних міжнародних стандартів", "без поваги до політичного плюралізму, демократії, прозорості та верховенства права", заявила Могеріні. Вона також відзначила численні повідомлення про порушення в день виборів, включаючи купівлю голосів, що завадили проведенню справедливих виборів.

Крім того, Могеріні закликала уряд Венесуели "взяти чіткий курс на повну повагу конституції країни і створити умови, які дозволять усім політичним і соціальним гравцям взяти участь у вирішенні значних проблем, що стоять перед країною".

Напередодні президент США Дональд Трамп підписав указ, який посилює фінансові санкції проти Венесуели. Він забороняє американським юридичним та фізичним особам здійснювати транзакції, що мають стосунок до державного боргу Венесуели. У відповідь на це 22 травня Ніколас Мадуро оголосив про вислання з країни двох високопоставлених американських дипломатів. Повіреному США у справах Венесуели Тодду Робінсону та керівнику політичного відділу посольства США Браяну Нараньо дали 48 годин, щоб залишити країну.

Як повідомлялось раніше, під час дострокових президентських виборів Николас Мадуро був переобраний головою держави. Він отримав понад 5,8 мільйона або близько 68 відсотків голосів. Голосування відбулося за досить низької явки та на тлі бойкоту з боку опозиції і повідомлень про масові порушення.