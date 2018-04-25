ЄС засудив масові затримання учасників акції "Він нам не цар" у Росії

Європейський Союз засудив масові затримання учасників акцій простесту, які відбулись у багатьох містах Росії у суботу, 5 травня. Навіть якщо деякі з демонстрацій не були дозволені в тих місцях, де вони відбулися, це не може виправдати грубі дії поліції і масові арешти. Про це заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби (ЄЗС).

"Затримання понад тисячі демонстрантів і насильство, застосоване проти них російською владою по всій країні, загрожують сьогодні основоположним свободам - слова, організацій і зібрань в Росії", - йдеться в комюніке, поширеному Брюсселем.

"Затримання журналістів також загрожує свободі засобів масової інформації", - наголосив представник ЄЗС. Євросоюз зажадав негайного звільнення російською поліцією мирних демонстрантів і журналістів.

Тим часом, як повідомляє "Новая газета" з посиланням на правозахисну організацію "ОВД-Инфо", кількість затриманих учасників антиурядових акцій перевищила 1600 осіб. Оцінки кількості затриманих у правозахисників та поліції різняться. Зокрема, у той час, як правозахисники повідомляють про близько 700 затриманих у Москві, правоохоронці говорять лише про 300 затриманих. В прес-центрі МВС Росії додають, що у несанкціонованих акціях в Москві і Санкт-Петербурзі взяли участь близько 3,5 тисяч осіб.

На затриманого під час акції у Москві опозиціонера Олексія Навального було складено адміністративний протокол про непокору працівникам поліції.

Олексій Навальний на акції протесту перед затриманням

Акції протесту "Він нам не цар" пройшли у 90 містах Росії. У багатьох із них, у тому числі в Москві та Санкт-Петербурзі, заходи не було узгоджено з місцевою владою. Демонстранти вимагали реальної боротьби з хабарництвом і бідністю, повернення виборів на всіх рівнях влади, забезпечення справжньої політичної конкуренції, повномасштабної судової реформи, звільнення всіх політв'язнів, а також свободи ЗМІ та інтернету.