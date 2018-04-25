 ЄС засудив масові затримання учасників акції ″Він нам не цар″ у Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ЄС засудив масові затримання учасників акції "Він нам не цар" у Росії

У Європейській зовнішньополітичній службі зажадали від російської влади негайного звільнення затриманих поліцією мирних демонстрантів і журналістів. Тим часом, кількість затриманих перевищила 1600 осіб.

Антиурядова демонстрація в Санкт-Петербурзі 5 травня 2018 року

Антиурядова демонстрація в Санкт-Петербурзі 5 травня 2018 року

Європейський Союз засудив масові затримання учасників акцій простесту, які відбулись у багатьох містах Росії у суботу, 5 травня. Навіть якщо деякі з демонстрацій не були дозволені в тих місцях, де вони відбулися, це не може виправдати грубі дії поліції і масові арешти. Про це заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби (ЄЗС).

"Затримання понад тисячі демонстрантів і насильство, застосоване проти них російською владою по всій країні, загрожують сьогодні основоположним свободам - слова, організацій і зібрань в Росії", - йдеться в комюніке, поширеному Брюсселем.

DW.COM

Тисячі людей вийшли на вулиці різних міст Росії з метою вшанувати пам'ять убитого майже три роки тому російського опозиційного політика Бориса Нємцова. (25.02.2018)

"Затримання журналістів також загрожує свободі засобів масової інформації", - наголосив представник ЄЗС. Євросоюз зажадав негайного звільнення російською поліцією мирних демонстрантів і журналістів.

Тим часом, як повідомляє "Новая газета" з посиланням на правозахисну організацію "ОВД-Инфо", кількість затриманих учасників антиурядових акцій перевищила 1600 осіб. Оцінки кількості затриманих у правозахисників та поліції різняться. Зокрема, у той час, як правозахисники повідомляють про близько 700 затриманих у Москві, правоохоронці говорять лише про 300 затриманих. В прес-центрі МВС Росії додають, що у несанкціонованих акціях в Москві і Санкт-Петербурзі взяли участь близько 3,5 тисяч осіб.

На затриманого під час акції у Москві опозиціонера Олексія Навального було складено адміністративний протокол про непокору працівникам поліції.

Олексій Навальний на акції протесту перед затриманням

Олексій Навальний на акції протесту перед затриманням

Акції протесту "Він нам не цар" пройшли у 90 містах Росії. У багатьох із них, у тому числі в Москві та Санкт-Петербурзі, заходи не було узгоджено з місцевою владою. Демонстранти вимагали реальної боротьби з хабарництвом і бідністю, повернення виборів на всіх рівнях влади, забезпечення справжньої політичної конкуренції, повномасштабної судової реформи, звільнення всіх політв'язнів, а також свободи ЗМІ та інтернету.
Дивитись відео 04:18

"Покоління Путіна": три погляди на Росію (05.03.2018)

Аудіо й відео до теми

"Покоління Путіна": три погляди на Росію (05.03.2018)  

Також за темою

Anti-Putin-Demonstration in Moskau - Nawalny Festnahme

Кількість затриманих протестувальників у Росії перевищила тисячу осіб 05.05.2018

Майже півтисячі протестувальників затримано у Москві, повідомляють правозахисники. Під час затримання Олексій Навальний дістав легку травму руки.

Russland Protestkundgebung gegen Putin in Moskau

Під час акцій протесту в Москві постраждав кореспондент DW 05.05.2018

Поліцейський вдарив спеціального кореспондента DW Михайла Комадовського кийком по голові, коли поліція увійшла в натовп демонстрантів на Пушкінській площі.

Russland Moskau - Marsch im Andenken an den vor drei Jahren ermordeten Oppositionsführer Boris Nemzow

У Росії масовими акціями вшанували пам'ять Бориса Нємцова 25.02.2018

Тисячі людей вийшли на вулиці різних міст Росії з метою вшанувати пам'ять убитого майже три роки тому російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Докладно

Deutschland Trier 200. Geburtstag von Karl Marx | Karl-Marx-Statue, eingehüllt (Getty Images/AFP/P. Stollarz)

Карл Маркс: 200 років потому

Як на батьківщині філософа-економіста відзначають його ювілей? 

Дедалі більше працівників у Німеччині мають понад одного роботодавця

У ФРН дедалі більше людей мають понад одну роботу

Минулого року в Німеччині 3,26 мільйона людей мали понад одне місце роботи.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  