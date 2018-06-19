 ЄС запровадить нові мита на американські товари з 22 червня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2018

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Новини

ЄС запровадить нові мита на американські товари з 22 червня

У відповідь на митну політику США Європейський Союз з 22 червня запровадить нові тарифи на групу американських товарів загальною вартістю 2,8 мільярда євро. Серед них джинси, арахісове масло, мотоцикли і віскі.

Нові європейські мита на американські товари є відповіддю на політику Дональда Трампа

Нові європейські мита на американські товари є відповіддю на політику Дональда Трампа

Нові мита Європейського Союзу на імпортні американські товари набудуть чинності 22 червня. Про це в середу, 20 червня, повідомила Єврокомісія. Нові тарифи запроваджуються ЄС як відповідь на американське 25-відсоткове мито на сталь та 10-відсоткове на алюміній з ЄС, що почали діяти з 1 червня.

"Ми не хотіли опинитися в такому становищі, однак одностороннє і невиправдане рішення Сполучених Штатів накласти тарифи на сталь і алюміній з ЄС означають, що у нас не залишається іншого вибору", - заявила єврокомісарка з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом.

Європейські мита будуть запроваджені щодо кількох груп американських товарів на загальну суму 2,8 мільярда євро. Для більшості з них вони складуть 25 відсотків. Серед товарів, які обкладатимуться новими митами, - джинси, арахісове масло, мотоцикли і віскі

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Слідом за ЄС уряд Канади також прагне обговорити обмежувальні заходи США у рамках СОТ. Трамп тим часом пропонує переглянути торговельну угоду NAFTA з Канадою та Мексикою. (02.06.2018)

Представники країн ЄС одноголосно неформально погодили запровадження мит, серед іншого, на американські джинси, віскі, мотоцикли та арахісове масло. (14.06.2018)

Раніше нові тарифи ЄС були узгоджені зі Світовою організацією торгівлі (СОТ). "Правила міжнародної торгівлі, які ми роками розвивали разом з нашими американськими партнерами, не можна порушувати без реакції з нашого боку", - додала Мальмстрьом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп офіційно оголосив ще 8 березня про запровадження 25-відсоткового мита на імпорт сталі та 10-відсоткового ввізного мита на алюміній. Для ЄС спершу було зроблено виняток до 1 травня, а згодом Трамп подовжив особливий режим для ЄС, Канади та Мексики до 1 червня. Однак з 1 червня мита для ЄС все ж були запроваджені. Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що іншого вибору, окрім як почати суперечку із США в рамках СОТ, у Євросоюзу не залишилося.

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