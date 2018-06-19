ЄС запровадить нові мита на американські товари з 22 червня

Нові мита Європейського Союзу на імпортні американські товари набудуть чинності 22 червня. Про це в середу, 20 червня, повідомила Єврокомісія. Нові тарифи запроваджуються ЄС як відповідь на американське 25-відсоткове мито на сталь та 10-відсоткове на алюміній з ЄС, що почали діяти з 1 червня.

"Ми не хотіли опинитися в такому становищі, однак одностороннє і невиправдане рішення Сполучених Штатів накласти тарифи на сталь і алюміній з ЄС означають, що у нас не залишається іншого вибору", - заявила єврокомісарка з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом.

Європейські мита будуть запроваджені щодо кількох груп американських товарів на загальну суму 2,8 мільярда євро. Для більшості з них вони складуть 25 відсотків. Серед товарів, які обкладатимуться новими митами, - джинси, арахісове масло, мотоцикли і віскі

Раніше нові тарифи ЄС були узгоджені зі Світовою організацією торгівлі (СОТ). "Правила міжнародної торгівлі, які ми роками розвивали разом з нашими американськими партнерами, не можна порушувати без реакції з нашого боку", - додала Мальмстрьом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп офіційно оголосив ще 8 березня про запровадження 25-відсоткового мита на імпорт сталі та 10-відсоткового ввізного мита на алюміній. Для ЄС спершу було зроблено виняток до 1 травня, а згодом Трамп подовжив особливий режим для ЄС, Канади та Мексики до 1 червня. Однак з 1 червня мита для ЄС все ж були запроваджені. Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що іншого вибору, окрім як почати суперечку із США в рамках СОТ, у Євросоюзу не залишилося.