 ЄС запровадить мита на низку американських товарів з липня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2018

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Новини

ЄС запровадить мита на низку американських товарів з липня

Єврокомісія ухвалила рішення про запровадження мит на низку американських товарів з липня цього року. До кінця червня такий крок повинні погодити ще держави-члени ЄС.

Торговельний конфлікт між США та ЄС набирає обертів

Торговельний конфлікт між США та ЄС набирає обертів

Єврокомісія в середу, 6 червня, ухвалила рішення щодо запровадження з липня додаткових мит на низку товарів зі США. У списку товарів, які підпадають під нові мита, зокрема віскі, апельсиновий сік, джинси, мотоцикли Harley-Davidson та інші. Майбутні мита є "співмірною відповіддю на одностороннє та незаконне рішення США" про запровадження мит на продукцію з алюмінію та сталі з ЄС, пояснив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, цитує агентство Reuters. За його словами, країни-члени ЄС повинні погодити такий крок Єврокомісії до кінця червня.

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У відповідь на торговельну політику Вашингтона в Мехіко оголосили запровадження митних зборів на імпорт сталі зі США та на продукцію американського агропромислового комплексу. (05.06.2018)

Сумарний обсяг імпорту товарів зі США, на які ЄС планував запровадити додаткові мита, становить близько 2,8 мільярда євро. Єврокомісія раніше наголошувала, що ці заходи мають радше політичний підтекст. Віскі, мотоцикли Harley-Davidson та джинси обрали через те, що вони виробляються в американських штатах, де при владі республіканці. Їхні губернатори повинні вплинути на президента та повернути його "на правильний шлях".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп офіційно оголосив ще 8 березня про запровадження 25-відсоткового мита на імпорт сталі та 10-відсоткового ввізного мита на продукцію з алюмінію. Для ЄС спершу було зроблено виняток до 1 травня, згодом Трамп продовжив особливий режим для ЄС, Канади та Мексики до 1 червня. Однак з 1 червня мита все ж були запроваджені. ЄС звернувся до Світової організації торгівлі (СОТ) зі скаргою щодо американських мит. Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що іншого вибору, окрім як почати суперечку із США в рамках СОТ, у Євросоюзу не залишилося.

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