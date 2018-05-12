 ЄС запровадив санкції проти керівників виборчих комісій у Криму та Севастополі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2018
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Новини

ЄС запровадив санкції проти керівників виборчих комісій у Криму та Севастополі

Рада ЄС вирішила запровадити санкції проти п'яти осіб, які організовували вибори президента РФ на території Криму та Севастополя. Мова йде про голову, заступників голів та секретарів тамтешніх виборчих комісій.

ЄС запровадив санкції проти 5 осіб за організацію виборів у Криму

ЄС запровадив санкції проти 5 осіб за організацію виборів у Криму

Євросоюз запровадив нові санкції щодо Росії - за проведення виборів президента РФ на території анексованого Криму. Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС у понеділок, 14 травня, у Брюсселі. До санкційного списку внесли п'ятьох осіб, які "обіймають відповідальні позиції у виборчих комісіях Криму та Севастополя". Їхні активи буде заморожено, а також їм буде заборонено в'їжджати до ЄС. Таким чином у санкційному списку тих, хто підриває територіальну цілісність та суверенітет України, зараз перебувають 155 фізичних осіб.

Мова йде про заступницю голови виборчої комісії Криму Інну Гузєєву, секретарку цієї комісії Наталію Безрученко, голову виборчої комісії Севастополя Олександра Пєтухова, його заступника Мирослава Погорєлова та секретарку комісії Анастасію Капранову. Їхні імена внесені до Офіційного журналу ЄС.

Це набагато менша кількість осіб, ніж просила Україна. Нагадаємо, Київ передав Брюсселю список зі 140 осіб, причетних до організації голосування та порушень прав людини у Криму. А 18-19 квітня Парламентський комітет асоціації Україна-ЄС у своїй заяві підтримав запровадження додаткових санкцій щодо РФ. Як відомо, Євросоюз не визнав проведення голосування під час виборів президента РФ 18 березня на території анексованого Криму.
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