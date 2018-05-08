ЄС запевнив Іран у підтримці ядерної угоди

Євросоюз наряду з державами-членами - Францією, Німеччиною та Великобританією - підтвердив свої зобов'язання щодо ядерної угоди з Іраном. Таку заяву було зроблено під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі у Брюсселі у вівторок, 8 травня, заявила речниця Єврокомісії Майя Косьянчич. "ЄС скористався цією можливістю, щоб підтвердити свою підтримку продовженню повного та ефективного впровадження іранської угоди всіма сторонами", - цитує Косьянчич агенція dpa.

ЄС готовий імплементувати цю угоду, допоки Іран дотримуватиметься своїх зобов'язань, заявив після зустрічі співрозмовник агенції з МЗС Німеччини на умовах анонімності. "У найближчі кілька днів важливо підтримувати зв'язок з усіма сторонами, щоб запобігти неконтрольованій ескалації", - заявив співрозмовник.

Представники ЄС у закордонних справах та відповідних країн, що підписували ядерну угоду, провели зустріч з іранською делегацією за кілька годин до того, як президент СШАДональд Трамп має оголосити, чи США й надалі призупиняють дію санкцій проти Ірану за умовами ядерної угоди. Це рішення фактично визначить подальшу участь США в угоді.

Трамп поговорив з Макроном

Цього ж дня Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. У розмові йшлося про мир та стабільність на Близькому Сході, заявили в адміністрації Макрона. Водночас американське видання New York Times повідомила, що Трамп у розмові повідомив Макрону про намір повернутися до санкцій щодо Ірану. З того, що США розірвуть зі свого боку угоду з Іраном, виходять і в уряді Великобританії. "Ми дуже песимістичні", - заявив агенції Reuters обізнаний із ситуацією британський дипломат.

Своєю чергою Росія негативно ставиться до можливого виходу США з ядерної угоди. Речник російського президента Дмитро Пєсков у вівторок заявив, що таке рішення "створить серйозну ситуацію" і подальші рішення з боку РФ ухвалюватиме Володимир Путін.

Раніше цього дня президент Ірану Хасан Роухані заявив, що Іран хоче й надалі готовий співпрацювати зі світом, у разі виходу США з угоди. "Цілком можливо, що ми зіткнемося з деякими проблемами протягом двох-трьох місяців, але ми подолаємо їх", - заявив Роухані в Тегерані.

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