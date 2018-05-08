 ЄС запевнив Іран у підтримці ядерної угоди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2018
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Новини

ЄС запевнив Іран у підтримці ядерної угоди

За кілька годин до оголошення рішення президента США Дональда Трампа щодо ядерної угоди ЄС запевнив Іран у її підтримці. Між тим ЗМІ повідомляють, що Трамп уже повідомив президенту Франції Макрону свої наміри.

ЄС обіцяє Ірану підтримку ядерної угоди

ЄС обіцяє Ірану підтримку ядерної угоди

Євросоюз наряду з державами-членами - Францією, Німеччиною та Великобританією - підтвердив свої зобов'язання щодо ядерної угоди з Іраном. Таку заяву було зроблено під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі у Брюсселі у вівторок, 8 травня, заявила речниця Єврокомісії Майя Косьянчич. "ЄС скористався цією можливістю, щоб підтвердити свою підтримку продовженню повного та ефективного впровадження іранської угоди всіма сторонами", - цитує Косьянчич агенція dpa.

ЄС готовий імплементувати цю угоду, допоки Іран дотримуватиметься своїх зобов'язань, заявив після зустрічі співрозмовник агенції з МЗС Німеччини на умовах анонімності. "У найближчі кілька днів важливо підтримувати зв'язок з усіма сторонами, щоб запобігти неконтрольованій ескалації", - заявив співрозмовник.

Представники ЄС у закордонних справах та відповідних країн, що підписували ядерну угоду, провели зустріч з іранською делегацією за кілька годин до того, як президент СШАДональд Трамп має оголосити, чи США й надалі призупиняють дію санкцій проти Ірану за умовами ядерної угоди. Це рішення фактично визначить подальшу участь США в угоді.

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Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що у випадку виходу США із ядерної угоди країна зіткнеться з проблемами, але подолає їх. Президент США Дональд Трамп має оголосити рішення щодо угоди сьогодні. (08.05.2018)

Американський президент обіцяє оголосити рішення, від якого залежить подальша участь США в атомній угоді з Іраном 8 травня. Західні країни закликають Дональда Трампа не виходити з угоди. (07.05.2018)

 

Трамп поговорив з Макроном

Цього ж дня Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. У розмові йшлося про мир та стабільність на Близькому Сході, заявили в адміністрації Макрона. Водночас американське видання New York Times повідомила, що Трамп у розмові повідомив Макрону про намір повернутися до санкцій щодо Ірану.  З того, що США розірвуть зі свого боку угоду з Іраном, виходять і в уряді Великобританії. "Ми дуже песимістичні", - заявив агенції Reuters обізнаний із ситуацією британський дипломат.

Своєю чергою Росія негативно ставиться до можливого виходу США з ядерної угоди. Речник російського президента Дмитро Пєсков у вівторок заявив, що таке рішення "створить серйозну ситуацію" і подальші рішення з боку РФ ухвалюватиме Володимир Путін.

Раніше цього дня президент Ірану Хасан Роухані заявив, що Іран хоче й надалі готовий співпрацювати зі світом, у разі виходу США з угоди. "Цілком можливо, що ми зіткнемося з деякими проблемами протягом двох-трьох місяців, але ми подолаємо їх", - заявив Роухані в Тегерані.

  • Акція протесту в Тегерані

    Іран охопили протести

    Найбільші протести з 2009 року

    В іранських містах тривають акції протестів, що розпочались 28 грудня. Нинішня хвиля демонстрацій - найбільша з 2009 року, коли протестувальники висловлювали незадоволення перемогою Махмуда Ахмадінежада на президентских виборах.

  • Демонстрант в Ірані

    Іран охопили протести

    Незадоволення високими цінами та політикою

    У перший день протестів, 28 грудня, вуличні акції у місті Мешхеді на північному сході Ірану переросли у зіткнення демонстрантів з поліцією, не менше 50 людей були затримані. Протестувальники висловлювали незадоволення зростанням цін, безробіттям, а також зовнішньою політикою країни, що призводить до санкцій проти Ірану.

  • Протести в Тегерані

    Іран охопили протести

    Протести у Тегерані

    29 грудня влада Ірану застерегла людей від участі у подальших акціях, особливо у столиці країни. Однак вже 30 грудня мітинг у Тегерані влаштувала група студентів. Вони скандували "Ні Газа, ні Ліван, життя віддам за Іран" і виступали проти того, що уряд витрачає кошти на підтримку проіранських угруповань на Близькому Сході, а не на розвиток власної країни.

  • Протестувальники в Ірані

    Іран охопили протести

    Сотні затриманих

    На вуличних акціях у Тегерані уже в перші дні затримали 200 осіб, 40 з яких влада вважає "ватажками незаконних зібрань". Тепер на них чекає суд. За офіційними даними, дев'ять з десяти затриманих - молодше 25 років.

  • Протести в Ірані - Протестувальники у Тегерані

    Іран охопили протести

    Перші загиблі

    На антиурядових демонстраціях 30 грудня в місті Доруд на заході Ірану загинули два демонстранти. Місцева влада запевняє: поліція не має відношення, є "докази" того, що в смертях винні бойовики екстремістської "Ісламської держави".

  • Протести в Ірані - мешканці Тегерана зі смартфонами

    Іран охопили протести

    Telegram та Instagram - заблокували

    В останній день 2017 року в Ірані заблокували соцмережу Instagram та месенджер Telegram. Рішення влада пояснила потребою "підтримувати мир та безпеку громадян". Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що блокування програми обміну повідомленнями викликано відмовою його компанії закрити канали зв'язку для протестувальників.

  • Протести в Ірані - Хасан Роухані

    Іран охопили протести

    Роухані: В Ірані кожен має право на власну думку

    Президент Ірану Хасан Роухані на засіданні уряду 31 грудня засудив насильство та закликав створювати "можливості для законної критики та протестів". За його словами, Іран - вільна країна, де кожен має право на власну думку.

  • Протести в Ірані - аятолла Хаменеї

    Іран охопили протести

    Поява політичних слоганів

    Попри те, що протести почалися з економічних причин, на вулицях Ірану вже лунають і політичні лозунги. Зокрема антиклерикальні - на фото розірваний плакат з зображенням глави теократичного режиму, Верховного лідера Ірану, аятолли Хаменеї. Кричать також і "Слався Реза-Шах" - монарх Ірану в 1925-1941 році, чию династію Пехлеві повалив аятолла Рухолла Хомейні, перший лідер ісламської республіки.

  • Протести в Ірані

    Іран охопили протести

    Тривожна статистика

    Число жертв протестів продовжує зростати. Лише 2 січня офіційно відомо про загибель одного вартового революції, одного поліцейського, одного випадкового перехожого та шістьох демонстрантів. Загалом ідеться вже про не менше 21 загиблого за останні дні.

    Автор: Ілля Коваль, Стас Соколов


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Ядерний удар: хто і як може віддати наказ у США (30.11.2017)  

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