 ЄС залишається найважливішим торговельним партнером Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2018
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Новини

ЄС залишається найважливішим торговельним партнером Німеччини

Німеччина експортувала в 2017 році в країни Європейського Союзу товарів на майже 750 мільярдів євро. Найбільшим попитом у світі користуються німецькі автомобілі.

Найбільше Німеччина експортує автомобілі

Німецькі автомобілі користуються попитом у світі

Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером Німеччини. У 2017 році німецькі підприємства експортували в 27 країн-членів ЄС товари загальною вартістю 749,7 мільярда євро. Це склало 58,6 відсотка всього німецького експорту. Про це в понеділок, 7 травня, повідомило Федеральне статистичне відомство, інформує агенція dpa. У 2016 році німецький експорт в ЄС був трохи меншим і склав 705,5 мільярда євро.

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Обсяги експорту з ФРН продовжують збільшуватися рекордними темпами. 2017 року вони сягнули 1,3 трильйона євро - новий історичний рекорд. Утім, профіцит зовнішньої торгівлі, за який країну часто критикують, скоротився. (08.02.2018)

Серед окремих країн найважливішим ринком збуту німецьких товарів є Франція - в минулому році туди було експортовано товарів на 105,3 мільярда євро. Друге місце посідає США. Великобританія, яка зараз перебуває в процесі виходу з ЄС, посіла п’яте місце - німецький експорт туди склав 84,4 мільярда євро. Найактивіше Німеччина експортує в інші країни автомобілі.

Одночасно в минулому році Німеччина імпортувала з інших країн-членів ЄС товари загальною вартістю 590,5 мільярда євро, що склало понад половину усього імпорту.

Як повідомлялося раніше, загалом у 2017 році ФРН експортувала товарів і послуг в інші країни на 1,3 трильйона євро, що більше на 6,3 відсотка, ніж у 2016 році. Імпорт зростав іще швидше - річні обсяги склали 1,03 трильйона євро, що більше на 8,3 відсотка за дані попереднього року. Профіцит зовнішньої торгівлі Німеччини скоротився до 244,9 мільярди євро проти 248,9 мільярда євро роком раніше.
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