ЄС залишається найважливішим торговельним партнером Німеччини

Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером Німеччини. У 2017 році німецькі підприємства експортували в 27 країн-членів ЄС товари загальною вартістю 749,7 мільярда євро. Це склало 58,6 відсотка всього німецького експорту. Про це в понеділок, 7 травня, повідомило Федеральне статистичне відомство, інформує агенція dpa. У 2016 році німецький експорт в ЄС був трохи меншим і склав 705,5 мільярда євро.

Серед окремих країн найважливішим ринком збуту німецьких товарів є Франція - в минулому році туди було експортовано товарів на 105,3 мільярда євро. Друге місце посідає США. Великобританія, яка зараз перебуває в процесі виходу з ЄС, посіла п’яте місце - німецький експорт туди склав 84,4 мільярда євро. Найактивіше Німеччина експортує в інші країни автомобілі.

Одночасно в минулому році Німеччина імпортувала з інших країн-членів ЄС товари загальною вартістю 590,5 мільярда євро, що склало понад половину усього імпорту.

Як повідомлялося раніше, загалом у 2017 році ФРН експортувала товарів і послуг в інші країни на 1,3 трильйона євро, що більше на 6,3 відсотка, ніж у 2016 році. Імпорт зростав іще швидше - річні обсяги склали 1,03 трильйона євро, що більше на 8,3 відсотка за дані попереднього року. Профіцит зовнішньої торгівлі Німеччини скоротився до 244,9 мільярди євро проти 248,9 мільярда євро роком раніше.