ЄС закликає до розслідування кровопролиття у Секторі Гази

Верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики й політики безпеки Федеріка Могеріні виступила з вимогою незалежного розслідування сутичок на ізраїльсько-палестинському кордоні, під час яких загинуло щонайменше 16 палестинців. Про це головна дипломатка ЄС заявила в суботу, 31 березня, повідомляє інформагенція AFP.

Федеріка Могеріні наполягає на проведенні незалежного та прозорого розслідування подій у Секторі Гази

За словами Могеріні, експерти мають перевірити випадки застосування ізраїльськими силовиками бойових набоїв у сутичках з палестинцями в Секторі Гази. Власне саме розслідування має бути "незалежним та прозорим", наголосила дипломатка. Могеріні також вказала на важливість поваги до таких "фундаментальних прав" як свобода думки та свобода зібрань.

Раніше в суботу на проведенні незалежного та прозорого розслідування подій у Секторі Гази наполягав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав дії ізраїльських силовиків та військових "антигуманним нападом".

За останніми даними Палестинської національної адміністрації, внаслідок сутичок 30 березня загинуло щонайменше 16 палестинців. Серед загиблих є неповнолітні. Крім того, різноманітні тілесні ушкодження та поранення отримали 1400 осіб, 758 з яких мають вогнепальні поранення. Решта ушкоджень - наслідок дії сльозогінного газу та застосування гумових куль, стверджують представники палестинської влади.

Ізраїль погрожує ХАМАС військовими ударами

Тим часом ізраїльські військові попередили радикальний палестинський рух ХАМАС про розширення військових операцій проти об'єктів та членів руху в Секторі Гази в разі подальшого насильства вздовж ізраїльсько-палестинського кордону.

30 березня ізраїльські військові завдали удари по низці об'єктів ХАМАСу у Секторі Гази.

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