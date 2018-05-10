ЄС закликав до стриманості на Близькому Сході

Європейський Союз закликає усіх регіональних акторів до стриманості на Близькому Сході після того, як Ізраїль заявив, що завдав ударів по "іранських об'єктах" в Сирії у відповідь на атаку на Голанських висотах. Про це повідомляється у заяві Європейської служби зовнішніх справ увечері четверга, 10 травня.

"Повідомлення про іранські атаки на пости ізраїльської армії з сирійської території, на які Ізраїль відповів ударами по іранським об'єктам у Сирії, - украй турбують", - зазначається у комюніке. Утім, у Євросоюзі наголосили, що Ізраїль має право на оборону. Брюссель закликає усі країни в регіоні утриматися від подальшої ескалації та розхитування стабільності на Близькому Сході.

Ізраїльські військові напередодні повідомили, що обстріляли іранські позиції у Сирії, а також військові об'єкти. Це вони називають відповіддю на ракетний удар по ряду армійських позицій Ізраїлю на Голанських висотах, здійснений іранськими силами "Аль-Кудс", підрозділом "Вартових революції".

Іранське міністерство закордонних справ у п'ятницю, 11 травня, спростувало свою причетність до удару по Голанських висотах, зазначає dpa. Тегеран закинув Ізраїлю "безпідставну" інсинуацію. США ж підтримали Ізраїль, тоді як сирійська армія заявила про загибель трьох солдатів через атаку та пошкодження інфраструктури. Ліванський мовник al-Mayadeen, пов'язаний з Сирією та Іраном, повідомив про ризик нових атак на Ізраїль, якщо той продовжуватиме обстріли.