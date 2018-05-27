 ЄС дозволив європейським компаніям ігнорувати санкції США проти Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2018

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Новини

ЄС дозволив європейським компаніям ігнорувати санкції США проти Ірану

Європейська комісія дозволила європейським компаніям не дотримуватися американських санкцій проти Ірану. Заходи США почнуть діяти у серпні.

Європейським компаніям дозволили не виконувати американські санкції проти Ірану

Європейським компаніям дозволили не виконувати американські санкції проти Ірану

Європейська комісія у середу, 6 червня, дозволила європейським компаніям ігнорувати американські санкції проти Ірану. Комісія затвердила оновлений Статут про блокування та мандат зовнішнього кредитування Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в рамках заходів на захист європейських компаній проти санкцій США.

"Ці заходи спрямовані на захист інтересів компаній з країн ЄС, що інвестують в Іран", - йдеться у повідомленні Єврокомісії. Тепер Європарламент та Рада ЄС матимуть два місяці для висловлення можливих заперечень проти цих змін, перш ніж вони наберуть чинності. Якщо жодних заперечень не буде, то норми наберуть чинності на початку серпня.

Одночасно ЄІБ заявив, що не може ігнорувати американські санкції проти Ірану. "Передумовою бізнес-моделі є те, що банк повинен залишатися надійною установою на міжнародних ринках капіталу, і це буде несумісним з ігноруванням можливих санкцій проти Ірану", - повідомив речник банку, передає агенція Reuters.

DW.COM

Попри вихід США із ядерної угоди з Іраном, країна не порушує її, підтверджують у МАГАТЕ. Обсяги низькозбагаченого урану, яким володіє Іран, не перевищують допустимого угодою максимуму. (24.05.2018)

Євросоюз планує захисні заходи для компаній, що інвестують в Іран та можуть потрапити під американські санкції. Також Єврокомісія планує уможливити фінансову діяльність в Ірані Європейського інвестиційного банку. (18.05.2018)

Нагадаємо, 8 травня цього року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Сполучених Штатів із підписаної 2015 року угоди з Іраном щодо його ядерної програми. Скасовані за умовами угоди санкції Вашингтона щодо Ірану знову набудуть чинності 6 серпня 2018 року.

У Євросоюзі натомість наголосили, що не збираються виходи з угоди й планують захищати європейські компанії від наслідків американських санкцій. Іранська сторона надала європейським країнам термін від 45 до 60 днів, щоб запропонувати необхідні гарантії щодо захисту інтересів Ірану та компенсації збитків, завданих діями США. Вашингтон заявив раніше, що США вдаватимуться до штрафних заходів проти європейських компаній, котрі й надалі вестимуть економічну співпрацю з Іраном попри американські санкції.

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