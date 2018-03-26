 ЄС дав Facebook два тижні на відповіді щодо витоку даних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2018
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Новини

ЄС дав Facebook два тижні на відповіді щодо витоку даних

Євросоюз очікує, що Facebook дасть пояснення щодо історії з витоком особистих даних користувачів. Тим часом засновник соцмережі Марк Цукерберг попросив у німецьких користувачів вибачення за витік інформації.

ЄС вимагає від Facebook пояснень щодо витоку даних користувачів

ЄС вимагає від Facebook пояснень щодо витоку даних користувачів

Європейський Союз очікує від керівництва соціальної мережі Facebook відповіді щодо витоку особистих даних впродовж найближчих двох тижнів. На це вказує лист, який є в розпорядженні інформагенції AFP. У листі єврокомісарка з питань правосуддя Вера Юрова, зокрема, просить керівництво Facebook пояснити, як воно планує запобігти повторенню подібних скандалів і чи серед даних, які потрапили до рук компанії Cambridge Analytica, є дані громадян ЄС. "Якщо це сталося, як ви плануєте повідомити про це правоохоронців та користувачів?", - ідеться у листі, відправленому ввечері в понеділок, 26 березня.

DW.COM

Уряд Німеччини очікує, що Facebook зробить алгоритм своєї роботи прозорішим і поінформує всіх користувачів, яких зачепив скандал з компанією Cambridge Analytica. У соцмережі продемонстрували готовність до цього. (26.03.2018)

Марк Цукерберг визнав помилку Facebook щодо збору персональних даних користувачів соцмережі компанією, яка працювала на штаб Дональда Трампа. (21.03.2018)

Тим часом у німецьких виданнях Frankfurter Allgemeine Zeitung та Süddeutsche Zeitung було опубліковано вибачення засновника Facebook Марка Цукерберга за витік особистих даних користувачів соцмережі, що стався в 2014 році. "Це було порушення довіри, і я хочу попросити вибачення за те, що ми тоді не зробили більше проти цього", - йдеться у повідомленні від імені Цукерберга.

Нагадаємо, компанія Cambridge Analytica, яку пов'язують зі виборчим штабом нинішнього президента США Дональда Трампа, скористалася даними додатка для Facebook, що пропонував користувачам скласти їхній психологічний портрет. Цей додаток встановили близько 270 тисяч людей, передавши йому свою особисту інформацію. Не виключено, що Cambridge Analytica вдалося отримати дані також тих, хто перебував у списку друзів людей, які встановили програму, - тобто загалом близько 50 мільйонів користувачів.

Пізніше Cambridge Analytica відзвітувала, що знищила отриману інформацію, проте, як з'ясувалося, не всі дані було видалено. Як підозрюють, під час останньої передвиборної кампанії в США фірма використовувала особисті дані частини електорату країни для створення адресної і психологічно вивіреної реклами.
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Скандал довкола Facebook: даними користувачів зловживали на виборах у США (20.03.2018)

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Скандал довкола Facebook: даними користувачів зловживали на виборах у США (20.03.2018)  

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