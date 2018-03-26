ЄС дав Facebook два тижні на відповіді щодо витоку даних

Європейський Союз очікує від керівництва соціальної мережі Facebook відповіді щодо витоку особистих даних впродовж найближчих двох тижнів. На це вказує лист, який є в розпорядженні інформагенції AFP. У листі єврокомісарка з питань правосуддя Вера Юрова, зокрема, просить керівництво Facebook пояснити, як воно планує запобігти повторенню подібних скандалів і чи серед даних, які потрапили до рук компанії Cambridge Analytica, є дані громадян ЄС. "Якщо це сталося, як ви плануєте повідомити про це правоохоронців та користувачів?", - ідеться у листі, відправленому ввечері в понеділок, 26 березня.

Тим часом у німецьких виданнях Frankfurter Allgemeine Zeitung та Süddeutsche Zeitung було опубліковано вибачення засновника Facebook Марка Цукерберга за витік особистих даних користувачів соцмережі, що стався в 2014 році. "Це було порушення довіри, і я хочу попросити вибачення за те, що ми тоді не зробили більше проти цього", - йдеться у повідомленні від імені Цукерберга.

Нагадаємо, компанія Cambridge Analytica, яку пов'язують зі виборчим штабом нинішнього президента США Дональда Трампа, скористалася даними додатка для Facebook, що пропонував користувачам скласти їхній психологічний портрет. Цей додаток встановили близько 270 тисяч людей, передавши йому свою особисту інформацію. Не виключено, що Cambridge Analytica вдалося отримати дані також тих, хто перебував у списку друзів людей, які встановили програму, - тобто загалом близько 50 мільйонів користувачів.

Пізніше Cambridge Analytica відзвітувала, що знищила отриману інформацію, проте, як з'ясувалося, не всі дані було видалено. Як підозрюють, під час останньої передвиборної кампанії в США фірма використовувала особисті дані частини електорату країни для створення адресної і психологічно вивіреної реклами.