 ЄС дав Польщі ще шість тижнів на зміни до суперечливої судової реформи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2018
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Новини

ЄС дав Польщі ще шість тижнів на зміни до суперечливої судової реформи

Влада Польщі отримала від ЄС ще шість тижнів на внесення змін до суперечливої судової реформи. Віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс відзначив прогрес у діях Варшави, але каже, що його недостатньо.

Польські урядовці отримали ще шість тижнів від ЄС на зміни до реформи правосуддя, прапори ЄС та Польщі

Польські урядовці отримали ще шість тижнів від ЄС на зміни до реформи правосуддя

Євросоюз дав Польщі ще шість тижнів для внесення змін до суперечливої судової реформи, яку проводять у країні. На засіданні Ради ЄС у Брюсселі в понеділок, 14 травня, міністри країн Євросоюзу не ухвалювали рішення щодо подальших дій стосовно Польщі, зокрема, можливого запровадження санкцій, повідомляє агенція dpa. Причиною цього стали перші зміни до реформи та переговори, які ще тривають.

За словами віце-президента Єврокомісії Франса Тіммерманса, тепер на зустрічі міністрів 26 червня у Люксембурзі мають вирішити, якими будуть подальші кроки Брюсселя у конфлікті з Варшавою. Чиновник зауважив, що в останні тижні було досягнуто певного прогресу. Але його недостатньо, щоб вважати загрозу правовій державі усунутою, наголосив Тіммерманс.

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Тим часом Німеччина та Франція 14 травня застерегли уряд у Варшаві від затягування із необхідними змінами до судової реформи. "Ми очікуємо, що Польща вживе термінових заходів, які повністю враховують зауваження Єврокомісії", - йдеться у спільній заяві представників урядів двох країн.

Нагадаємо, наприкінці грудня Єврокомісія розпочала процедуру запровадженя санкцій щодо Польщі відповідно до статті 7 Договору про ЄС через суперечливу судову реформу, яка підриває незалежність судів у країні. Може йтися про санкції аж до позбавлення Варшави голосу в Раді ЄС. Для запровадження санкцій необхідна одностайна підтримка всіх членів ЄС за винятком Польщі. Угорщина вже заявила, що скористається правом вето у разі пропозиції запровадити санкції щодо Варшави.
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Вперше в історії ЄС: санкції щодо Польщі (20.12.2017)

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Вперше в історії ЄС: санкції щодо Польщі (20.12.2017)  

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