ЄС готує заходи для захисту компаній від американських санкцій

Єврокомісія в п'ятницю, 18 травня, розпочала роботу над серією заходів, покликаних захистити європейські компанії, які інвестують в Іран, від можливих санкцій з боку США. Йдеться про званий статут блокування, який забороняє компаніям ЄС дотримуватися екстериторіальної дії санкцій США та дозволяє компаніям відшкодовувати збитки від санкцій.

Також Єврокомісія планує уможливити фінансову діяльність в Ірані Європейського інвестиційного банку. Окрім того, єврокомісар з питань енергетики Мігель Аріас Каньєте відвідає Тегеран цими вихідними, щоб запевнити владу країни в прагненні подальшої співпраці.

Водночас Європейський Союз усе ж сподівається зберегти ядерну угоду з Іраном попри те, що США вийшли з угоди. "Допоки іранці дотримуються своїх зобов'язань, ЄС, звісно, додтримуватиметься угоди, архітектором якої він виступав", - заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Нагадаємо, що президент США Дональдом Трампом минулого тижня оголосив про вихід з ядерної угоди 2015 року. Після виходу США з угоди Іран зажадав від європейських учасників гарантій її збереження. Іранська сторона надала європейським країнам термін від 45 до 60 днів, щоб запропонувати необхідні гарантії щодо захисту інтересів Ірану та компенсації збитків, завданих діями США.