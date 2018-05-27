ЄС готує відповідь на мита США

У відповідь на запровадження з 1 червня Сполученими Штатами високих мит на сталь та алюміній з ЄС Брюссель готується захищати свої інтереси. Крок адміністрації Дональда Трампа у Євросоюзі вважають "звичайнісіньким протекціонізмом", заявив у четвер, 31 травня, голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер. Він наголосив, що іншого вибору, як почати суперечку в рамках Світової організації торгівлі (СОТ), не залишилося.

"Те, що можуть вони, можемо й ми", - сказав він щодо відповіді ЄС на американські мита, зазначає AFP. Єврокомісія вже підготувала перелік товарів, обіг яких у грошовому вираженні сягає щорічно 2,8 мільярда євро, щодо яких ЄС може запровадити мита. Ідеться серед іншого про бурбон, арахісове масло, мотоцикли Harley-Davidson та джинси Levi's.

Ще 18 травня Євросоюз заздалегідь повідомив СОТ, що може запровадити мита у відповідь. Вони можуть набрати чинності через 30 днів, йдеться у повідомленні. Як очікується, скаргу до СОТ подадуть у п'ятницю, 1 червня. "Ми вдамося до заходів щодо поновлення балансу та будь-які кроки, необхідні для захисту ринків ЄС від торговельного дисбалансу через ці обмеження США", - додала єврокомісарка з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом.

Офіційний Берлін також розкритикував рішення США. "Ці кроки значно підвищують ризик спіралі ескалації, що у підсумку зашкодить усім", - наводить заяву федерального уряду агенція dpa. Німеччина і далі виступатиме за вільну торгівлю та відкритість ринків, наголосив речник німецького уряду. Глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) цього дня заявив, що "відповіддю на "Америка перш за все" (передвиборне гасло президента США Дональда Трампа - Ред.) може бути лише "Європа об'єднана".

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки заявили, що у п'ятницю, 1 червня, запровадять ввізне мито на сталь з ЄС у розмірі 25 відсотків, а також 10 відсотків на алюміній. Про це оголосив у четвер, 31 травня, міністр торгівлі США Вілбур Росс.

Нагадаємо, 8 березня Дональд Трамп заявив, що запроваджує 25-відсоткове мито на імпорт сталі та 10-відсоткові ввізні мита для імпортного алюмінію. Рішення США про мита на сталь та алюміній жорстко розкритикували в ЄС та Китаї та пообіцяли вдатися до контрзаходів. Зокрема, Сесилія Мальмстрьом заявила, що якщо мита будуть дійсно запроваджені, ЄС звернеться до Світової організації торгівлі. США звільнили продукцію з ЄС від мит спочатку до 1 травня, а згодом - до 1 червня.