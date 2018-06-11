ЄС відправить молодь в безкоштовну подорож Європою

Починаючи з вівторка, 12 червня, молоді люди, зацікавлені в участі в програмі "DiscoverEU" ("Відкрий Євросоюз"), можуть залишати свої заявки на Європейському молодіжному порталі. В рамках цієї програми, для якої Євросоюз надасть 15 тисяч безкоштовних квитків, 18-річні європейці зможуть влітку 2018 року вирушити в подорож по Європі.

В заяві Єврокомісії йдеться, що молоді громадяни країн ЄС отримають можливість здійснити міжнародні поїздки, які дозволять їм "відкрити для себе багату культурну спадщину континенту, встановити контакти з іншими людьми, познайомитися з різними культурами і дізнатися, що об'єднує Європу". На сайті проекту в інтернеті повідомляється, що заявки приймаються протягом двох тижнів.

Громадяни ЄС можуть подорожувати як поодинці, так і групою до п'яти людей. Маршрут повинен бути визначений заздалегідь. Європейське журі вибере 15 тисяч щасливців, які отримають можливість протягом 30 днів подорожувати по Європі в основному потягами, однак на окремих відрізках шляху зможуть скористатися автобусами і поромами. За час поїздки можна відвідати до чотирьох європейських країн.

На реалізацію цього проекту в 2018 році з бюджету виділяється 12 мільйонів євро. З 2021 року ця сума буде збільшена до 700 мільйонів євро. Як вказує агентство dpa, посилаючись на інформацію, отриману в колах близьких до Єврокомісії, кількість квитків, які надаються тій чи іншій країні ЄС, буде пропорційною її населенню.