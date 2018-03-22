ЄС відкликає свого посла з Москви через отруєння Скрипаля | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2018

Глава дипмісії Євросоюзу в Москві відкликаний для консультацій. Учасники саміту ЄС підтримали Лондон, погодившись, що за нападом на екс-шпигуна Скрипаля, найімовірніше, стоїть Росія.
Лідери Євросоюзу вирішили відкликати голову представництва ЄС в Москві, німецького дипломата Маркуса Едерера (Markus Ederer). Його відкликають у Брюссель для консультацій у якості символічного жесту підтримки Лондона в конфлікті з Москвою навколо отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Про це в четвер, 22 березня, повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте після зустрічі в Брюсселі глав держав і урядів країн-членів ЄС.
Країни також узгодили свою позицію щодо ситуації навколо отруєння. Вони вважають "вкрай ймовірним", що відповідальність за інцидент із Скрипалем лежить на Росії, написав голова Європейської Ради Дональд Туск у соціальній мережі Twitter. Іншого "правдоподібного пояснення" того, що сталося, за його словами, немає.
Таким чином ЄС у цілому підтримав позицію, яку зайняла у випадку Скрипаля Великобританія. Керівники МЗС країн ЄС погодилися, що ЄС "вкрай серйозно" сприймає британську оцінку ситуації, згідно з якою "вкрай можливо, що РФ несе відповідальність" за отруєння Скрипаля. Особливою причиною для пом'якшення формулювання стали заперечення Греції. Італія також виступила проти посилення пунктів формулювання, кажуть дипломати.
Напередодні прем'єр-міністр Британії Тереза Мей знову попередила про загрозу Європі з боку Росії. Отруєння в Солсбері є складовою частиною політики "російської агресії проти Європи й сусідів", застерегла глава британського уряду. Увечері того самого дня Мей, президент Франції Еммануель Макрон і канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) заявили за підсумками тристоронньої зустрічі, що воліють надіслати Москві "спільне послання" від ЄС.
Великобританія чинитиме тиск на російську владу, щоб змусити її відмовитися від "руйнівної та безвідповідальної поведінки", пообіцяв британський міністр закордонних справ Борис Джонсон. (20.03.2018)
Один із розробників речовини "Новачок", якою, за повідомленнями ЗМІ, отруїли колишнього подвійного агента Скрипаля у Британії, розповів DW про свою версію подій, історію "Новачка" і помилку Заходу. (21.03.2018)