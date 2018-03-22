 ЄС відкликає свого посла з Москви через отруєння Скрипаля | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2018
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Новини

ЄС відкликає свого посла з Москви через отруєння Скрипаля

Глава дипмісії Євросоюзу в Москві відкликаний для консультацій. Учасники саміту ЄС підтримали Лондон, погодившись, що за нападом на екс-шпигуна Скрипаля, найімовірніше, стоїть Росія.

ЄС відкликає свого посла з Москви через отруєння Скрипаля

Лідери Євросоюзу вирішили відкликати голову представництва ЄС в Москві, німецького дипломата Маркуса Едерера (Markus Ederer). Його відкликають у Брюссель для консультацій у якості символічного жесту підтримки Лондона в конфлікті з Москвою навколо отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Про це в четвер, 22 березня, повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте після зустрічі в Брюсселі глав держав і урядів країн-членів ЄС.

Країни також узгодили свою позицію щодо ситуації навколо отруєння. Вони вважають "вкрай ймовірним", що відповідальність за інцидент із Скрипалем лежить на Росії, написав голова Європейської Ради Дональд Туск у соціальній мережі Twitter. Іншого "правдоподібного пояснення" того, що сталося, за його словами, немає.

Таким чином ЄС у цілому підтримав позицію, яку зайняла у випадку Скрипаля Великобританія. Керівники МЗС країн ЄС погодилися, що ЄС "вкрай серйозно" сприймає британську оцінку ситуації, згідно з якою "вкрай можливо, що РФ несе відповідальність" за отруєння Скрипаля. Особливою причиною для пом'якшення формулювання стали заперечення Греції. Італія також виступила проти посилення пунктів формулювання, кажуть дипломати.

Напередодні прем'єр-міністр Британії Тереза ​​Мей знову попередила про загрозу Європі з боку Росії. Отруєння в Солсбері є складовою частиною політики "російської агресії проти Європи й сусідів", застерегла глава британського уряду. Увечері того самого дня Мей, президент Франції Еммануель Макрон і канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) заявили за підсумками тристоронньої зустрічі, що воліють надіслати Москві "спільне послання" від ЄС.
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